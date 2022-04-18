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冷眼集／國務費案為扁解套 綠不演了

記者 鄭媁
民進黨團總召柯建銘。（圖：柯建銘辦公室提供）
民進黨團總召柯建銘。（圖：柯建銘辦公室提供）

國務機要費除罪化議題再度搬上檯面。前總統陳水扁大踩保外就醫紅線也要開記者會為自己申辯，立法院財政委員會順勢排審相關法案；民進黨不顧因人設事、干預司法的罵名，也要力主修法為扁解套，根本不演了。

去年此刻，藍綠也曾為國務機要費除罪在財委會大亂鬥，當時民進黨排案的考量之一，就是研判離選舉還有段時間，若闖關失利，恐再難找出合適時機審查。

如今，「反萊豬」等四大公投未通過，無疑是為民進黨注入一劑強心針。尤其，從民進黨立院黨團總召柯建銘的說法可看出，萊豬、福食、總預算、總質詢的戰場已一一清除，民進黨吃定國民黨已無籌碼可阻擋修法，只剩強力抗爭一途；若以立委人數而論，武鬥對國民黨更居劣勢。

攸關國務機要費除罪化的「會計法」修法，去年功敗垂成，僅稍給深綠支持者交代；本周捲土重來，民進黨勢必希望在年底選戰白熱化前盡快處理，以防藍營提款機「變現」。然而，扁此刻出招，在外界眼裡早已形同給綠營施壓，總統府不願表態，即可見其尷尬。

民進黨內的「陳水扁們」，或許看準輿論對國務機要費的質疑已淡然，但扁大動作開國際記者會宣稱說明金流，卻留下更多謎團待解；事實上，細究扁公布的21項支出，可謂「冷飯熱炒」，最高法院十年前已提出「七大問」打臉，撤銷發回更審。

民進黨立委雖不斷強調國務機要費案是歷史共業，但不可否認，國務機要費除罪化就是不折不扣為扁一人修法，其理由再怎麼義正辭嚴，也難脫對司法和行政部門造成的負面影響。執意排審，除了蔑視在野黨，更無視對此案仍有疑慮的民意。

民進黨 國民黨 陳水扁

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