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幫阿扁解套？ 國務機要費除罪再闖關 藍綠互槓

記者鄭媁、李承穎、丘采薇／台北18日電
前總統陳水扁日前舉行國務機要費案國際記者會，讓國務機要費除罪化爭議再度浮上檯面。（本報資料照片）
前總統陳水扁日前舉行國務機要費案國際記者會，讓國務機要費除罪化爭議再度浮上檯面。（本報資料照片）

「國務機要費除罪化」修法時隔一年，本周再度於立法院闖關，立法院財政委員會民進黨籍召委沈發惠已排定本周四審查「會計法」修正草案，國民黨立院黨團揚言強力杯葛。民進黨團總召柯建銘說，這是歷史共業，呼籲各界理性看待。

前總統陳水扁日前舉行國際記者會為國務機要費案喊冤，總統府及民進黨對此未有公開回應，但有民進黨人士指出，許多黨內支持者對扁依然不諒解，修法對蔡政府造成很大壓力。

陳水扁的國務機要費案纏訟逾15年，民進黨立委蔡易餘去年提出會計法第99條之一修正草案，立院財政委員會曾排案審查，但遭國民黨團強力杯葛，無疾而終。陳水扁日前舉行國際記者會公布國務機要費金流，並表示自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，國務機要費除罪化議題再度浮出檯面。

國民黨團總召曾銘宗表示，國務機要費與特別費無論法律屬性、用途及金額皆大不相同，去年在財委會排審也引發重大爭議，社會更無共識，民進黨在喊除罪化前，應該先說清楚到底是誰拿扁的錢，變成國庫通黨庫？

曾銘宗表示，在官司審理尚未結束前，民進黨竟為特定人士強推修法，如何對得起納稅人民？呼籲民進黨不要忽視民意，若以多數暴力執意闖關，國民黨一定強力抗爭。

針對藍營可能強力杯葛，柯建銘回應「不要忽略我們的決心」，他表示當年馬英九特別費案，國民黨透過會計法幫他除罪了，「同一個項目、同一行為下，國家法制不能不平等，現在獨剩扁未解套」。

柯建銘指出，陳水扁因國務機要費受的屈辱已太多，不該變成藍營的政治提款機；國務機要費就是特別費，特別費已除罪化，國民黨要理性面對問題，分清是非曲直，「呼籲國民黨共同面對轉型正義問題 」。

立院此刻排審，是否與陳水扁大動作有關？柯建銘強調「不全然有關係」，當初他有勸扁不要開記者會，既然會在立法院處理，何必要開記者會，但扁希望講清楚本案，最後也予尊重。柯說，去年排審，國民黨強力杯葛，後來又遇美豬、公投和福島食品等問題未繼續處理，現在這些問題及本會期總質詢已告一段落，本周財委會由民進黨召委輪值，才因此排審。

民進黨 國民黨 陳水扁

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