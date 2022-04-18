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觀察站／想戰2024 先過「英蘇聯盟」這關？

記者 李承穎
力挺蔡英文總統的「英系」，以及行政院長蘇貞昌的「蘇系」，在黨內有結盟之勢。（本報資料照片）
力挺蔡英文總統的「英系」，以及行政院長蘇貞昌的「蘇系」，在黨內有結盟之勢。（本報資料照片）

民進黨派系廝殺，在議員初選、黨職選舉都比往年激烈。目前，力挺蔡英文總統的「英系」，以及行政院長蘇貞昌的「蘇系」，在黨內有結盟之勢；「英蘇聯盟」不僅牽動雙北市長選情，未來更會影響2024年總統初選提名。

後蔡英文時代來臨，英系持續擴張版圖，不能沒有其他盟友支持，在與原本盟友「正國會」合作氣氛不佳下，反而加速促成與蘇系的結盟；尤其，新北市是蘇系大本營，「英蘇聯盟」在主委、議員選戰，都持續「互通有無」。派系人士認為，新北市跨出第一步，若成功影響選戰，「英蘇聯盟」持續壯大的可能性愈來愈高。

隸屬新系的鄭文燦，今年底就要卸任桃園市長，政治之路仍想更上一層樓，盛傳他與英系走得愈來愈近，與「小英之友會」核心成員互動不少，甚至可望透過英系走向中南部；若「英蘇燦」正式結盟，檯面上衝擊最大的，就是有意問鼎2024大位的副總統賴清德，甚至打破新系「北燦南賴」的現況。

在民進黨派系中，新潮流系尚未出現過總統候選人（賴清德在2020總統黨內初選不敵蔡英文）。賴清德此次直攻大位，原本被新系視為囊中物，但鄭文燦的動向成為變數。

從屏東縣長初選來看，新系的分裂並非不可能，也打破過去給人一向「共識決」、「團結對外」的派系形象。若在2024總統初選，出現新系北、中、南流不同調，恐將影響初選結果。

反觀英系，原本外界認為其在後蔡英文時代有隱憂，但除一步步布局各縣市長參選人，還握有前副總統陳建仁這個「活棋」，可在2024之役與黨內其他派系抗衡；如今若有蘇系結盟，更是如虎添翼。

英系掌門人陳明文曾公開受訪時說「蔡英文、蘇貞昌體制」牢不可破，當時被認為是對蘇貞昌的恭維，但在「英蘇聯盟」成形後，打破外界對兩派系合作的存疑；年底選戰結束後，派系間競逐將愈激烈，也可能出現「英蘇vs.非英蘇」的新局面。即使賴清德想問鼎總統之位，恐怕也要先過「英蘇聯盟」這一關。

蔡英文 賴清德 民進黨

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