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民調公司派系色彩濃 民進黨初選掀亂象

台灣新聞組／台北17日電
民進黨上周展開提名民調作業，各派系擁護的新民調公司引發議論，也再掀民調亂象。圖為角逐高雄前鎮、小港市議員初選的黃雍琇日前完成登記。（記者王慧瑛／攝影）
民進黨上周展開提名民調作業，各派系擁護的新民調公司引發議論，也再掀民調亂象。圖為角逐高雄前鎮、小港市議員初選的黃雍琇日前完成登記。（記者王慧瑛／攝影）

備戰年底九合一大選，民進黨議員初選民調正如火如荼進行中，近來新成立的三間民調公司大地、求真、英菲斯特也參與其中，但由於背後各有派系色彩，引發綠營內部議論派系搶市場，再掀民調亂象。其他諸如新興民調公司對業務熟悉度、母體抽樣的可靠性，也被質疑不夠完善，都直接影響初選成績，也為正式提名埋下隱憂。

近來不少新興民調公司如雨後春筍般冒出，綠營人士透露，英菲斯特偏英系、大地民調親正國會、求真民調則是過去趨勢民調的員工開設，趨勢曾被認為親近正國會，但在SOGO案後雙方漸行漸遠，反倒吸引各派系找上門。

民進黨黨務高層表示，民調是科學的方法，現行六都議員初選是由參選人自行從十幾家黨中央公告的民調公司中，協調出三家進行，母體樣本由黨中央提供，排除特定民調公司「上下其手」機會。參選人若對結果有疑義，都有複查管道。

民進黨從上周開始展開提名的民調作業，但亂象頻傳，像民進黨基隆市議員張之豪日前就質疑，安樂區初選由大地、求真、英菲斯特三家民調公司執行，大地卻在正式初選前就展開電話訪查，疑有作弊嫌疑；在抗議下，大地才被除名，改由另一家接手。大地內部人士表示，因經驗不足，為節省正式民調時間，才會先行確認受訪者戶籍。

議員初選競爭激烈，派系間壁壘分明，攤開民進黨中央公告的十多家民調公司，黨內各大派系各有所屬，早已是半公開的秘密。熟悉民調的民進黨人士指出，特定民調公司雖無法隻手遮天，但確實可透過問話方式，在短兵相接的拉鋸戰中，一、二通電話就是「吊車尾」與「落選頭」的差距。

年底九合一大選在即，各政黨都展開提名布局，在初選民調「一晚決勝負」的激烈競爭下，選戰人士解讀是「固樁大戰」，候選人為爭取選區A咖支持，就需要熟識的民調系統做出「好看的民調」，除了空氣票具實力的候選人吃虧，更出現「民調前的民調」，藉此建立「黑名單」與「白名單」。

曾參與初選民調的綠營人士指出，建立黑白名單目的在鎖定特定號碼的支持傾向後，就可藉由操作並釋出非正式民調，拉抬特定候選人氣勢，造成選民「西瓜偎大邊」心態，影響選情趨勢。另在正式民調過程，也可能與訪員串通，聽到支持特定對象便掛斷電話，假裝沒做成功，減少其支持率，甚至作假民眾答案。

民調 民進黨 提名

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