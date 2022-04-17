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冷眼集／民調失真 初選公正性難甩質疑

記者蔡晉宇、侯俐安
民進黨議員初選廝殺激烈。(本報資料照片)
民進黨議員初選廝殺激烈。(本報資料照片)

分屬民進黨各派系的新民調公司，在初選時期如雨後春筍般冒出，是否在兩、三通電話內扭轉戰局成為技術問題；但當初選電話民調一夜定勝負，候選人必須一邊站路口、追垃圾車展開「固樁大戰」，一邊倚賴派系民調公司相助時，失真程度無可避免，卻也是地方政治的現實。

民進黨本次議員初選廝殺激烈，源自於上一屆2018年議員選戰，受大環境「韓流」影響成績不佳，如今中央執政民調處高點，加上2018年不少現任議員落選，空下的席次給新人角逐空缺機會；各派系為爭取初選民調互相交鋒，「情勢大好，民進黨內卻大亂」。

初選是民進黨家務事，卻不代表無關公眾利益。尤其在部分綠營優勢選區，幾乎確定初選「頭過身就過」，在初選即大選的情況，自然也必須用更高標準審視初選民調過程。

近來從基隆市安樂區議員議員張之豪事件、基隆市長林右昌子弟兵以些微差距未能通過初選，爆發「派系黑手直接介入」，再到剛結束的屏東縣長初選被爆出不明民調公司「測試民調」，加上新民調公司參與其中。

從北到南，民調公司、民調方法之亂，質疑初選公正的聲音，始終難以得到高層正視。

零星火苗可以燎原，民進黨內對初選民調的質疑由來已久，遊戲規則雖然年年都在精進，減少不公平競爭、避免與大選失真程度過大，但最終選出來的民意代表，是否真能代表民意，依舊成為選前最殘酷的考驗。

民調 民進黨

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