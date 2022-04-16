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備戰年底台北市長選戰 蔣萬安市政白皮書主打創新概念

記者周志豪／台北報導
國民黨立委蔣萬安備戰年底台北市長選戰，目前已著手規劃撰寫參選市政白皮書。記者周志豪／攝影
國民黨立委蔣萬安備戰年底台北市長選戰，目前已著手規劃撰寫參選市政白皮書。記者周志豪／攝影

國民黨立委蔣萬安備戰年底台北市長選戰，目前已著手規劃撰寫參選市政白皮書。知情人士指出，市政白皮書將以「創新」為主軸，加速推動都市更新與將北市打造成大型新創實驗場域，將是主要兩大政策訴求。

知情人士表示，台北市前市長郝龍斌市府團隊成員自3月起，已密集為蔣萬安上課，幫蔣加速了解市政問題；此外，不少國民黨台北市議員與前馬政府官員，也是蔣擘劃未來北市市政藍圖時過程的重要幕僚。

知情人士說，蔣萬安目前仍在勤走基層，拜會地方里長請益，預估本周就會全市走完，之後會展開另一階段備戰工作。

國民黨台北市議員初選最後作業期程昨天底定，將於5月7日完成各區市議員初選民調作業。知情人士說，蔣萬安正式宣布參選時間，會在國民黨北市議員初選完成後，屆時包含市政白皮書與競選看板，也都會逐一曝光。

外傳蔣萬安為參選台北市長改變人設，知情人士說，為選舉改變人設，對選戰會造成不確定風險，蔣萬安不會為了外界期待提升攻擊性，就改變原有樣子，還是會秉持在立院關心勞工、婦女、弱勢初衷，做個關懷社福、有溫度的市長參選人。

不過國民黨台北市議員初選已如火如荼，蔣萬安卻至今未幫任何新人選情加持，引發黨內質疑非適格母雞。知情人士解釋，正因蔣爭取要擔任年底市長選舉母雞，若涉入現在市議員小雞初選，恐顧此失彼，也不利後續整合，所以才保持中立。

但知情人士說，蔣萬安一直都很關心黨內青年的發展，近日就有幫爭取國民黨提名參選新北市大新店區市議員的新北市府前副發言人蔡畹鎣錄電話語音拜票簡訊，之後也會再幫其他黨內新人宣傳；北市議員初選結束，也會全面展開輔選。

國民黨 提名 民調

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