修憲複決綁9合1選舉 11.26舉行 藍酸綠「無標政黨」

立法院會25日處理18歲公民權修憲案，約百名高中生一早在立法院外集結監票，籲所有立委投同意票。(記者蘇健忠／攝影)

立法院上月三讀通過18歲公民權修憲案，中選會昨天討論通過，修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行。去年底四大公投 ，民進黨 才否決「公投綁大選」，如今中選會又宣布「複決綁大選」，國民黨批評，民進黨已不是雙標，而是「無標政黨」。

18歲公民權修憲明定年滿18歲的國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。全案公告半年後，應於三個月內交由公民複決，且不適用公投法每兩年舉行一次的規定；這是史上首次交付公民複決的修憲案，至少要有965萬張同意票才通過門檻，遠高於比蔡英文總統817萬票，蔡政府坦言難度很高。

中選會提出七大理由，包含此案是朝野黨團高度共識下提出，日期應考量公民參與修憲工程的影響；公告期間長達六個月，民眾有充分時間知悉修正案內容。此外，籌辦時間仍屬充裕，且選舉人至多領取五張選舉票、一張公投票 ，不致過於複雜。

中選會指出，公職人員選取、公民投票投票日都是依法指定的放假日，若短期內舉辦兩次，勢必影響全台產經活動及企業人力調度；為考量疫情，同日舉行投票，可避免二次大規模人流移動與群聚活動，有利民眾及投開票所工作人員健康安全。

聯合報評論指出，蔡政府不顧四大公投剛否決「公投綁大選」的最新民意，強推「18歲公民權」修憲複決綁大選，選舉布局昭然若揭。複決綁大選既可衝高投票率「搶首投族」，加上民進黨力推調高村里長事務補助費「綁樁」、加重農會選舉賄選刑罰「拔樁」，民進黨不僅布局2022，更超前部署2024，勾勒從爭取年輕族群到鞏固基層樁腳的「超完美劇本」。這場修法到修憲的結構性改變，民進黨全面坐擁主場優勢，在野黨正面臨一場「不對稱的戰爭」。

立法院國民黨團副書記長李德維也批評，民進黨去年宣傳四大公投時，極力呼籲各種公投不能綁大選，現在要推修憲案過關，又理所當然讓公民複決綁大選，民進黨已不是雙標，是無標政黨，只要對民進黨有利，行事沒有標準。

國民黨表示，一貫支持公投綁大選，也呼籲民進黨應反省自己的雙標作為；民進黨則稱，公民投票與修憲複決的制度本質不同，因此前者不可綁大選、後者可綁大選。