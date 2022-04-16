疫情指揮官陳時中交棒？柯文哲：別為選舉全台覆沒

陳時中15日下午出席指揮中心記者會時，特別秀出上面呈一條線的快篩試劑，說明他在記者會前一分鐘完成快篩，結果為陰性。（記者許政榆／攝影）

年底選舉逼近，疫情升溫，國民黨列出防疫 指揮官陳時中 的「跑攤記錄」，酸陳時中只想選舉，何時交棒？台北市長柯文哲 昨舉行防疫記者會時指出，指揮官要不要換，真的要好好想一想，不要為了一時選舉，搞得全國全軍覆沒，這要小心。

柯文哲指出，換防疫指揮官是很嚴肅的題目，因為從現在起，疫情是不可測的，疫情多嚴重不知道，他很客觀的講，這時要換指揮官，也是有問題，因為識途老馬，有時要接一個工作，突然要換一個不是每天在處理的人，還是有問題，任何一個工作要上手，還是要時間。

柯文哲說，北市每天都開防疫會議，準備防疫專責旅館、快篩試劑，即使認真處理都不見得做得好，若又分心就會變成大問題，他希望中央不要開玩笑，畢竟現在大敵當前、開戰前夕，指揮官要換不換須好好想想，「不要為了一時選舉，搞得全國全軍覆沒。」

另據台北中國時報報導，陳時中坦言擔心醫療量能崩盤，但柯文哲認為，國家要先決定戰略，統計出台灣總病房數，再決定挪多少來做專責病房，接著計算防疫旅館要配置多少，再決定醫院和防疫旅館配比，但從來沒有看過中央公布，他心裡也在納悶，但抱怨沒用，還是且戰卻走，至少台北市部分會盡量守住。