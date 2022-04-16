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「原鎖定羅智強選高雄」 黃健庭：後來的事大家都清楚

記者王昭月／高雄16日電
國民黨祕書長黃健庭表示，原先鎖定台北市議員羅智強(圖)出戰高雄市長選戰，但羅突然表態想轉戰桃園，因此變掛。（本報資料照片）
國民黨祕書長黃健庭表示，原先鎖定台北市議員羅智強(圖)出戰高雄市長選戰，但羅突然表態想轉戰桃園，因此變掛。（本報資料照片）

年底市長選舉，民進黨在高雄市提名現任市長陳其邁爭取連任，但國民黨市長人選卻遲遲未定，「母雞」不出來，令黨內萬分焦急，國民黨祕書長黃健庭昨早在高雄主持藍海戰鬥營前受訪表示，原先本來鎖定台北市議員羅智強出戰，但後來他突然表態想轉戰桃園，因此變掛，目前國民黨持續徵詢黨內同志意願，也保留與在野政黨的合作空間。

而國民黨主席朱立倫昨在高雄參加活動時，被問及是否繼續徵詢高市前副市長李四川參選高雄市長，以及主席「御駕親征」是否為選項之一？他表示，「主席最重要的任務是把全國布局做好」，高雄還是會由選策會詳細規畫、一一徵詢，國民黨一定要找最愛高雄，願意跟高雄一起打拚戰鬥的人。

國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

黃健庭說，先前他曾說過，希望今年3月底高雄市長人選提名能夠底定，當時黨就是鎖定羅智強，羅也表達高度的意願，但很突然地羅又表態轉戰桃園，「後來發生的事大家都很清楚」。

黃健庭說，高市長人選一事，國民黨持續在徵詢黨的同志，同時也保留跟無黨籍或者是在野政黨的合作的空間，但沒有一定的時間表，他表示，像民進黨在他非執政的地方，包括台北、新北、桃園、甚至台中，也都還沒有底定人選，國民黨也沒有一定說急著很快出牌，「我們就是努力在去，尋找最有戰力，就有條件勝選的人」。

國民黨祕書長黃健庭（中）透露，高市長人選原本鎖定羅智強。（記者王昭月／攝影）
國民黨祕書長黃健庭（中）透露，高市長人選原本鎖定羅智強。（記者王昭月／攝影）
國民黨主席朱立倫15日拜會國民黨團，黨籍議員開心迎接。(記者徐白櫻／攝影)
國民黨主席朱立倫15日拜會國民黨團，黨籍議員開心迎接。(記者徐白櫻／攝影)

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