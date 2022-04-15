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藍轟陳時中超前部署選情 促快下台別戀棧

台灣新聞組╱台北15日電
衛福部長陳時中。(本報資料照片)
衛福部長陳時中。(本報資料照片)

本土疫情確診數連日創新高，國民黨發現，作為中央防疫指揮中心指揮官的陳時中卻成天勤於跑攤，頻被點名參選台北市長。對此，國民黨文傳會副主委林家興批評，假使陳時中對於選情更感興趣，就應盡速離開崗位不要戀棧，更不該讓台灣的防疫戰略與他對選情的態度一樣曖昧不明，使民眾生命健康受到威脅。

外傳陳時中可能參選台北市長，衛福部長與指揮中心指揮官將換人，府院昨皆出面否認。對於媒體報導，蔡英文總統醫療小組召集人、為恭紀念醫院院長陳振文有機會出線；總統府發言人張惇涵昨說，該則報導充滿不實臆測，甚至惡意影射不實風向之嫌，總統府嚴正譴責，並注意法律責任。

國民黨副發言人楊植斗表示，民眾對於「清零」或「共存」相當關心，可是陳時中仍不改其對於防疫戰略的曖昧態度，持續打迷糊仗，讓基層工作陷入混亂。教育部放寬停課標準無視個別縣市、學校及幼童無疫苗施打的差異，讓家長倍感憂心；快篩試劑價格居高不下、口服用藥備量嚴重不足讓民眾陷入恐慌；居家照顧流程如何規畫、藥物配給配套措施如何制定更使醫護霧裡看花。

「唯一『超前部署』的只有陳時中自己的選情」，國民黨副發言人林杏兒列舉資料指出，舉凡陳時中3月跑攤中醫師公會「台北國際中醫藥學術論壇」眾人齊呼「市長好」、「台北市旅館公會會員晚宴」、「小英之友會年度餐敘」；4月赴親綠教會「義光教會」演說、電器公會主辦的「電器空調3C影音大展」，這些場合幾乎與防疫工作無關，反而更凸顯陳時中不負責任、無心防疫的惡質行徑。

行政院發言人羅秉成說，政院從未針對此人事議題進行任何討論或決定，相關臆測報導毫無根據，且未曾向政院查證，類此道聽塗說的流言，對防疫工作毫無助益，呼籲外界勿再以訛傳訛。陳時中昨說「好事者，可以休矣。」

陳時中 防疫 國民黨

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