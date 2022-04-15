被疑辦藍不辦綠 邢總長的「升官模式」？

檢察總長被提名 人邢泰釗曾查辦許多政治性案件，多無罪收場，「辦藍不辦綠」的質疑不曾間斷；如今距摘下檢察總長桂冠僅一步之遙，若派任將手握「檢察大權」，應與人民站在同一陣線，不要選擇性辦案，自毀司法獨立尊嚴。

邢泰釗多年前在高雄地檢署查辦藍營賄選，明升暗降調派金門高分檢檢察長，自此難以擺脫「看顏色辦案」爭議。北檢任內，他查辦新黨共諜案、統促黨政治獻金案、向心共諜案及前總統馬英九 捲入三中案，每件都有濃厚政治色彩，卻沒有一件獲法官支持判有罪。

新黨案除陸生周泓旭，幾個本土青年經搜索、偵查到審判，包含台北市議員侯漢廷，迄今僅限制出境；統促黨精神領袖張安樂，只在輕罪的稅法、偽造文書罪部分有罪；向心從共諜變跨國洗錢罪犯，洗錢案一審無罪，但向心早禁足在台八百多天，得向移民署辦證件；前總統馬英九多次出入法庭，一審已無罪，二審卻看不到盡頭。

邢泰釗表示，若擔任檢察總長，將強化「國安業務」偵查，卻對辦過什麼國安案件略而不談，打擊犯罪、監督審判是檢察官天職，但天賦人權是憲法保障的普世價值，每開出一張傳票 ，就會對人權形成拘束，尤其政治性案件更應謹慎，不是揣摩上意。

檢察總長名器是榮譽象徵，職務最核心權利為提出非常上訴，平反確定有罪者遭司法玷汙的人權。邢泰釗麾下偵辦卻無罪收場的案件，雖訴訟未至終局，但傷害人權的爭議，始終如影隨形跟著邢泰釗。