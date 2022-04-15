邢泰釗：辦馬有正當性 藍：政治正確

立法院昨行使檢察總長被提名人邢泰釗人事同意權審查，邢被拍到隨身帶著一把舊木尺。他說該木尺跟著他近十年，提醒他不忘初心。(記者曾吉松／攝影)

立法院昨天行使檢察總長被提名人邢泰釗人事同意權審查，國民黨 立委質疑，邢泰釗創下快速升官模式，包括三中案、國安私菸案、全台大停電案等，是否因辦案政治正確而官運亨通？邢泰釗說，12年前他已是高雄地檢署檢察長，當時是國民黨執政，向來都是依法辦案。

邢泰釗指出，若能擔任總長，未來對冤錯案件將成立跨級跨轄的聯繫平台，加強案件的縱向、橫向聯繫；他也將致力改善檢察官 的同理心、問案態度，要建立「有溫度的司法」。不過國民黨立委鄭麗文質疑，「辦台電案時，你有感覺基層的溫度嗎？」

鄭麗文也指出，蔡政府執政六年來，邢泰釗快速從台北地檢署、高檢署檢察長到最高檢察署檢察總長，相較過去總長人選，邢泰釗沒有辦過二審案件卻升高檢署檢察長、沒當過最高檢檢察官就要當總長，質疑他這幾年辦案具高度政治性，且當年被從高雄地檢署檢察長改派到金門高分檢，才挾怨報復、追殺前總統馬英九 。

邢泰釗表示，12年前他就是高雄地檢署檢察長，當時是國民黨執政時受拔擢，還稱「在金門時是我最愉快的時光」；並稱「三中案」是自中投前總經理汪海清處搜獲錄音光碟，「偵辦馬英九有絕對正當性」。

國民黨立委陳以信詢問，高院若判扁案無罪，檢是否上訴？邢稱屆時由高檢署檢察官決定。陳以信追問，為何三中案一審判無罪，邢連判決都還沒看到就說要上訴？邢說，那是北檢上訴，藍質疑「辦扁辦馬不一樣」。

民進黨立委管碧玲認為，中華統一促進黨率隊製造混亂，要求邢查辦統促黨組織犯罪。邢泰釗說，檢察官過去辦過統促黨的案子，日前一審判有罪，當時考量相關犯罪行為與組織犯罪條例的構成要件「還有段距離」。

管碧玲再問組織犯罪條例修法後「值不值得朝這個方向偵辦」，要邢給個「YES」或「NO」的答案，邢悶不吭聲，管碧玲自解說，她尊重邢不去想左右逢源詞彙應答的謹慎態度，否認又會讓人覺得「太政治」。