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環保署長出席海洋大會 中華民國被刪

記者張加／台北14日電
「我們的海洋大會」（OOC）網站講者介紹，4月3日查詢，介紹寫著環保署長張子敬自2019年領導中華民國（台灣）環保署。(取材自OOC網站)
「我們的海洋大會」（OOC）網站講者介紹，4月3日查詢，介紹寫著環保署長張子敬自2019年領導中華民國（台灣）環保署。(取材自OOC網站)

環保署長張子敬擔任特使赴友邦帛琉參與「我們的海洋大會」（OOC），外交部稱是台灣參與這項國際會議以來的最高層級；不過，OOC網站的講者介紹，原本有寫張子敬自2019年擔任中華民國（台灣）環保署長，目前講者介紹中的「中華民國」已不見，僅剩台灣。

張子敬擔任總統特使訪問帛琉，並出席第七屆「我們的海洋大會」。外交部指出，張子敬12日率團抵達帛琉後，並向帛琉總統惠恕仁呈遞特使國書；惠恕仁表示，台帛邦誼深厚，期待雙方持續深化友好關係。

媒體曾報導，蔡英文總統指派張子敬任特使前往帛琉，駐美代表處電報轉述美方強烈建議台灣此行低調，避免在會場或官方名冊使用國名、國旗等主權象徵符號。台灣出席層級備受關注。

本報記者查詢本月3日、11日「我們的海洋大會」網站，可見「署長張子敬」、底下則寫「台灣環保署」，並提及張子敬自2019年擔任中華民國（台灣）環保署長。但昨天再查詢講者介紹，卻發現已改為「（張子敬）自2019年領導台灣環保署」。

國民黨立委林思銘表示，台灣與帛琉有正式邦交，過去對帛琉的外交努力也不遺餘力，如今卻無法使用正式國名中華民國，張子敬到底是哪一國的環保署長？林思銘表示，中華民國外交處境艱難，資源應該做最妥善的分配與利用，長年來，台灣對邦交國的經營不遺餘力，但是蔡政府明顯用錯了方法。

大陸外交部發言人趙立堅昨說，美國和帛琉允許台灣當局官員出席有關會議，將製造「兩個中國」，中方堅決反對。

此外，美國洛杉磯時報12日刊出日本前首相安倍晉三的投書，他以烏克蘭戰爭為借鏡，呼籲美國向世界清楚表明當中國大陸入侵時將保衛台灣；台灣外交部昨表達感謝。

中央社報導，安倍晉三投書指出，台灣與烏克蘭處境有三大相似之處，包括台灣與大陸的軍事實力差距大、沒有正式的軍事盟友、大陸和俄國都是聯合國安理會常任理事國。他呼籲美國發表聲明，明確表達保衛台灣免於大陸任何形式侵略。

「我們的海洋大會」（OOC）網站講者介紹，4月13日查詢，介紹內文已改為環保署長...
「我們的海洋大會」（OOC）網站講者介紹，4月13日查詢，介紹內文已改為環保署長張子敬自2019年領導台灣環保署。(取材自OOC網站)

中華民國 邦交 烏克蘭

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