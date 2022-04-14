陳時中選台北市長？傳蔡英文「御醫」陳振文接衛福部長

衛福部長陳時中蓄勢參選台北市長。(記者陳正興／攝影)

衛福部長陳時中 參選台北市長態勢愈來愈清楚，外傳未來衛福部長及指揮官一職由民進黨英系立委邱泰源接任。但據了解，行政院長蘇貞昌更屬意指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。另據知情人士指出，邱泰源只是檯面點兵，醫界盛傳由蔡英文「御醫」龍頭、總統醫療小組召集人陳振文接任的呼聲頗高。

由於陳時中最終是否被徵召參選，疫情 一直是變數，若疫情6月仍止不住，屆時陳時中將繼續留任衛福部長處理疫情，待疫情告一段落後，直接接任閣揆也是可能選項。

本報系聯合報報導，面對追問，邱泰源昨天一開始說，「不關心這件事」，但記者追問，蔡英文總統是否找他談過接任一事？邱忽然語塞，停頓片刻說，「不要去談這個，談怎麼把防疫 做好比較重要」。

據了解，對於衛福部長及接任指揮官人選，早就列入行政院討論議題，蘇貞昌不喜歡空降部隊，加上醫界山頭林立、疫情變化多端，若沒有專業知識或鎮得住各地衛生局等專業，恐讓疫情衝擊選情。

不過，張上淳意願不明，且張曾多次請辭專家小組召集人。英系人士說，衛福部長的人選，一定是蔡總統意志最重要，雖然邱泰源當衛福部長實至名歸，但目前未聽說蔡總統有徵詢邱的意願；懷疑有人故意放風聲，讓人選「見光死」。

台北中國時報報導，衛福部誰接？名嘴點名邱泰源接任，疫情中心指揮官則由ACIP召集人李秉穎接任。同時也擔任醫師公會全聯會理事長的邱泰源雖積極經營，但影響力一直跨不出基層醫療圈，疫情期間亦多次與指揮中心意見相左。再者，防疫體系攸關8000多億台幣(約272億美元)疫苗採購及防疫等重大施政預算的運用，繼任人選必需是信得過的人。醫界盛傳小英「御醫」陳振文呼聲高。

陳振文與蔡英文的哥哥蔡瀛陽均出身北醫，且過去同為北榮醫醫師，關係友好，且小英總統出訪時，陳振文都隨團負責醫護重任。但有醫界人士分析，陳振文政治色彩不夠綠，可能會面臨民進黨內部的阻礙，但小英大權獨攬，只要小英堅持，陳振文掌衛福部並非不可能。