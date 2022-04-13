新聞評論／華航改名20年玩不膩 綠虛耗台灣多少時間

華航改名議題鬧過許多回。(本報資料照片)

兩年前在閣揆蘇貞昌一怒下，民進黨 隻手在立院推動「華航正名公決案」，要提高台灣「辨識度」。為此，華航配合更改貨機上的Cargo塗裝，在「C」字內部包覆了台灣輪廓的圖像。但兩年過去，華航新進貨機的塗裝又悄悄改回原本設計，台灣圖樣又消失不見。蘇貞昌被問到此事，答稱「飛機要飛得出去，才有被看見的機會」；他忘了自己是始作俑者。

民進黨是「名稱學」的強迫症患者。它強迫地膜拜台灣之名，強迫性憎惡中國，以致連「中華民國 」都感到討厭。唯偶爾神智清明時，它又把「中華民國」和「台灣」連起來使用，覺得好像也還不錯。而華航則是「懷璧其罪」，只因英文名稱China Airlines有個「中國」，民進黨即必欲去之而後快。殊不知，大陸的「中國國際航空」叫Air China，航空代碼是CA，而華航的航空代碼是CI，國際旅客均清楚其間區別，何況華航在航空界的資歷遠比國航悠久。然而，有些坐井觀天者卻認為華航的辨識度不足。

兩年前，華航扮演載運口罩 贈送其他國家的任務，因貨架掛著China Airlines布條，讓蘇貞昌為此勃然大怒，認為外界可能誤認物資是中國捐贈，還說台灣吃多了這類「悶虧」，當即要求華航改名。他發難後，綠營便推動「華航正名」運動，進而上演了華航更改塗裝的戲碼。當時，專家即警告，任意更改塗裝可能讓這些飛機「飛不出去」。不幸言中，去年那架貨機要飛香港就受阻，更遑論飛往大陸，最後這些貨機只能飛美國航線。

十幾年來，華航改名議題鬧過多回。每一次話題出來，都為民族自尊沸沸揚揚；最後卻都因代價太大，甚至可能失去航權，只能作罷。扁政府時代，即曾想將華航改名「台灣航空」或「福爾摩沙航空」，但商標變更會產生鉅額成本，航權若重新談判，結果亦未必比現行合約更有利，最後均不了了之。

民進黨幾度要求華航改名未果，原因就在華航已是口碑和辨識度都很高的公司；要它改名，無異把自己的形象資產打掉重練，是愚昧之舉。尤其，中國大陸近年的影響力愈來愈大，若台灣赤裸裸為了對抗中國而改名，可能遭到的圍剿將極強大。華航若改名「台灣航空」，不僅飛不進中港澳等地，連如今可以降落的許多城市都可能失去航點。這些事實，20年來一再經反覆評估討論，民進黨卻無法從嘗試錯誤中學習，無法提升自己的認知和策略，而一直在原地打轉撞壁。如此，不是在浪費台灣的時光和發展機會嗎？

蔡政府時代經歷過一次特殊的改名之議，是2018年大陸民航局要求國際各大航空公司把台灣機場名稱改為「中國台灣」；綠委王定宇便倡議華航改名作為對抗。事實上，大陸會作此無理要求，主要在對付蔡政府的「反中」；此時王定宇拿華航出氣，解決得了問題嗎？綠委鄭運鵬近日說，華航飛不進大陸就不要飛啊，反正台灣也不缺這個市場。他口氣很大，但台灣對大陸貿易依存度高達43％，我們真能「戒斷」這個市場嗎？

這次，蘇貞昌總算了解「飛出去」比「名稱」重要，但兩年時光已經浪費。事實是，20年過去，綠營仍對改名遊戲樂此不疲。比這更嚴重的是，每天台灣發生的跳電斷電事件不斷，但蔡政府仍然假裝看不見自己能源政策的百孔千瘡；每天工安災難頻傳，官員仍然只會拿包工來當代罪羔羊；政策不斷跳票，政府只會撒錢封口。一個不想解決問題、又不知學習進化的政黨，要怎麼服務人民？