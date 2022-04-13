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羅智強承認提名機率微 但「1%我也全力以赴」

記者林麗玉／台北13日電
台北市議員羅智強。（本報資料照片）
台北市議員羅智強。（本報資料照片）

國民黨台北市議員羅智強已宣布參選桃園市長選舉，並要求黨內有初選機制，卻被黨中央打槍，秘書長黃健庭甚至指羅智強「很弱」，已排除羅智強。羅智強坦言，「我被提名的機率微乎極微，如果只有1%機率，我也全力以赴」。

羅智強昨天接受媒體人黃光芹網路節目專訪，羅智強說，他是有傻勁的人，做事有點衝，也不會鋪陳，當初選台北市議員時，已經決定給自己的承諾就是只做一屆議員，並已經指定辦公室主任為接班人。

羅提到，他現在人生已經處於沒什麼害怕階段，現在也是腥風血雨、刀光劍影，但再慘也不過2013至2018年失業那五年，當時寫稿稿費一個字1元、2元，為了養家一個月可以寫上7、8萬字都可以。對於後面的鋪排，羅坦言，他被提名的機率微乎極微，但如果只有1%機率也全力以赴。

由於羅智強最早曾表態要參選台北市長選舉、現在宣布參選桃園市長。羅智強說，放棄台北市長選舉，是因外在形式問題，桃園、與台北市最大不同，台北市已經定於一尊，大局已經定了，若參選會覺得動搖局面，但現在桃園局面完全不同，桃園到現在還沒有一個人正式表態要選，沒有定於一尊這件事。

羅智強說，參選是他的權利，但提不提名是黨的決定，他有自信可以為桃園市民做一些事情，這兩天他體驗台北桃園通勤，很多民眾就向他反映交通問題，包括班次不夠、還有班次沒有到台北市等，這些問題，桃園通勤族這麼多，誰幫他們說過話？

羅智強專訪時也提到，他自己也內部做過民調，有兩份民調，但沒有公布，儘管黨中央說服他不要選的兩個原因，第一是民調差，第二是地方差，但他從3月13日開始走桃園之前，他在黨內排名第六名，不過到三月，排名已經到第二、第三名。

對於黨主席朱立倫兩度暫緩他宣布參選，羅說，「參選在我，提名在黨」，的確有造成支持者軍心渙散，有些支持他的人已經離開，儘管他當然想贏，不過也有比贏更高目標，就是希望桃園能政黨輪替，甚至羅說，「即便我們現在已弄成這個樣子，但我對朱立倫還是有信心，因我跟朱有共識，就是桃園一定要贏。」

提名 民調 國民黨

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