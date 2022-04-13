我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

被拱選桃北高 趙少康：以蒼生為念，台灣利益為優先

記者朱冠諭／桃園13日電
趙少康表示，雙北、桃園、高雄都有人勸進他參選，但他的理想還是「以蒼生為念」，讓老百姓有好日子過，這才是政治人最重要的目標。(本報資料照片)
趙少康表示，雙北、桃園、高雄都有人勸進他參選，但他的理想還是「以蒼生為念」，讓老百姓有好日子過，這才是政治人最重要的目標。(本報資料照片)

媒體先前報導，由於國民黨立委蔣萬安參選台北市長聲勢不如人意，深藍系統有意拱資深媒體人趙少康參選雙北，成為藍營最佳活棋。趙少康對此在臉書表示，包括雙北、桃園、高雄都有人勸進他參選，但他的理想還是「以蒼生為念」，無論誰選，最重要的還是以台灣利益為優先，讓老百姓有好日子過，這才是政治人最重要的目標。

對於國民黨主席朱立倫喊出年底選舉「六都要過半」，趙少康說，國民黨在新北、台中目前看起來沒問題，只要桃園跟台北市其中一都勝選就算達標；目前看來民進黨不急著派出台北市長人選，而是利用台北市副市長黃珊珊，操作成打蔣萬安的武器，所以蔣萬安要想想，怎麼把氣勢打起來。

至於桃園，趙少康說，黨中央看起來屬意立委呂玉玲，她有客家優勢、在地優勢、三任立委優勢，羅智強則有聲量優勢、空戰優勢，如果兩個人成功整合，能量會很嚇人，但要怎麼化解目前僵局，真的需要朱立倫多花一點心思。

趙少康表示，民進黨執政不負責任、欺騙選民、兩岸關係緊張、能源政策完全失敗，照理說國民黨應該被賦予很高的期待，為何支持度仍絲毫沒起色？原因就是國民黨還需要一個強大的目標，要問自己的核心主張是什麼？面對年輕人養不起孩子、買不起房子，民進黨做不到的事，國民黨要怎麼做到？把心思放在民眾身上，才有可能感動中間選民。

趙少康說，兩岸問題上，國民黨必須堅守「不亢不卑」的態度，被民進黨抹紅也必須大聲駁斥，像是處理香港問題把黎智英關起來、共機繞台、國際舞台打壓台灣，他都立即挺身譴責北京，如果北京沒理由的打台灣，當然要奮勇抵抗。

趙少康說，除了核心主張外，反省文化對國民黨同樣重要，現在國民黨內只要有人提出建言，就會被操作成內鬥或炮打黨中央，所以他一再強調「支持朱立倫、支持黨中央」，但國民黨要進步，要先讓人民相信國民黨的改革是認真的，才能重新取信於民。

國民黨 趙少康 民進黨

上一則

黑鼻、眼神歪 女胸刺布袋戲大失敗 刺青師判賠10萬

下一則

全校停課標準鬆綁 家長、教團罵聲四起

延伸閱讀

藍桃市長之爭 羅智強網路民調大勝 趙少康拋「羅呂合」

藍桃市長之爭 羅智強網路民調大勝 趙少康拋「羅呂合」
朱立倫下月訪華府 初定24至27日…可望拜會國會、智庫

朱立倫下月訪華府 初定24至27日…可望拜會國會、智庫
蔣萬安選戰暖身？拋中正紀念堂轉型「台灣建設紀念館」

蔣萬安選戰暖身？拋中正紀念堂轉型「台灣建設紀念館」

推崇蔣中正一生反共 趙少康：中正紀念堂可改反共園區

推崇蔣中正一生反共 趙少康：中正紀念堂可改反共園區

熱門新聞

台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
法務部行政執行署花蓮分署將於12日拍賣吉安鄉的兩筆土地，因毗鄰公墓，土地上現有42座墓基。（圖：花蓮分署提供）

積欠千萬遺產稅 他名下千坪農「墓」地遭法拍

2022-04-08 00:15

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
彭明敏（前右）。（本報資料照片）

「台獨教父」彭明敏離世 享耆壽98歲

2022-04-07 20:46
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查