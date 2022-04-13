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選北市長？陳時中：蔡總統與我「非正式」談過

記者鄭媁、周佑政／台北13日電
針對參選台北市長，陳時中12日語帶玄機說，蔡英文總統曾與他「非正式談過」。(本報資料照片)
針對參選台北市長，陳時中12日語帶玄機說，蔡英文總統曾與他「非正式談過」。(本報資料照片)

外傳民進黨鎖定衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中昨語帶玄機說，蔡英文總統曾與他「非正式談過」。國民黨立委鄭正鈐昨在立法院質詢，近來每日新增400、500個確診案例，陳時中最近跑行程是否已進入選舉備戰狀態？陳時中連忙說，「如果我備戰狀態，絕對不是這樣子」，他現在還沒有在準備，行程最主要以宣導為目標，跟民眾溝通防疫事務。

陳時中昨天接受廣播專訪時表示，疫情有望在6月底到尾聲，針對參選，他說與防疫是兩回事，防疫在他人生是很重大的任務，但他也證實說，民進黨內跟他聊過北市長選舉的人很多，「大家都有聊過，總是碰面會聊」；至於蔡英文總統有無與他談過？陳時中說，「沒有正式談過」。

鄭正鈐質詢時追問，與蔡總統非正式談話是在什麼場合，大概何時要宣布參選？陳時中說，因為是非正式，所以印象不深刻。

鄭正鈐說，近來美日新增400至500個確診案例，民眾都很緊張，陳時中還繼續跑行程，是不是已進入選舉的「備戰狀態」？陳時中連忙否認「絕對不是這樣子」，現在還沒有在準備，他的行程都是以宣導為目標，與民眾溝通防疫的事情，「如果（疫情）能夠有任何可能，才會思考其他情況」。

國民黨立委吳斯懷質疑，選舉重要還是全民防疫重要？陳時中表示，當然是全民防疫重要。

鄭正鈐表示，台灣目前無法清零，政府又不願意直接宣布要與病毒共存，處在「卡卡的狀態」，他呼籲行政院長蘇貞昌，乾脆明快讓陳時中直接去當候選人，而不是卡在指揮中心當指揮官，導致防疫工作也變得卡卡的，陳時中的選舉也會卡卡的。

此外，由於立委廖國棟傳出「陰轉陽」確診，鄭正鈐問，未來針對國會及行政部門的防疫應對措施，指揮中心是否有更積極作法？陳時中說，目前仍照基本防疫原則，但他也建議立法院要設防疫長自主應變，每個委員辦公室也要有負責人，若出現確診案例就能積極聯絡。

陳時中 防疫 疫情

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