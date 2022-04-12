新聞評論／幾萬人在隔離 陳時中卻在忙著「跑選舉」

本土疫情連日猛燒，陳時中（右二）卻忙著自己的選舉造勢。圖為陳時中參觀台北電器空調3C影音大展。（記者侯永全／攝影）

本土疫情 連日猛燒，由於確診者足跡廣布，全台迄今已有三、四萬民眾遭匡列隔離，連蔡英文總統也因家人確診而無法倖免。由於疫情已散入社區，無症狀的帶原者太多，「清零」已無可能，疫調也變成聊盡人事的不可能任務。此際，我們要維持多嚴格的疫調匡列，學校和商家要不要動輒停課關閉，居家隔離的確診者如何照護，在在需要訂出新的指引。這個關鍵時刻，指揮官陳時中 卻還有時間忙著自己的選舉造勢。

以前天為例，全台疫情正在拉緊急警報，陳時中卻跑了兩個與防疫 完全無關的造勢行程。當天上午，他去義光教會演說，提到將推動社交距離App，以取代現行的「實聯制」。他還刻意說，有人建議他防疫要「學上海」，但他想不通要學什麼。此話，其實是藉上海疫情之嚴峻，來襯托自己的績效，看準這在長老教會有賣點。

同一天下午，陳時中匆匆主持過指揮中心的例行記者會後，他現身電器公會主辦的電器空調3C影音大展，致詞時，感謝該公會在疫情緊張時贊助防疫工作，並呼籲民眾儘速施打疫苗。換作是平常時日，陳時中要參觀什麼展是他的自由，但在防疫形勢如此緊張之際，他跑到無關的場地去做個人社交，能說合理嗎？何況，當天在指揮中心的記者會上，陳時中對很多媒體提問都答不出來；他不積極解決問題，卻有空去跑電器大展的無關行程。試問，這不是為了選舉造勢拉票，是為了什麼？

陳時中「跑選舉」的行程，3月間就已經展開。3月6日他出席「中醫師公會」主辦的「台北國際中醫藥學術論壇」。現場的醫師一看到他，便高喊「市長好」，大家一起笑開懷；顯然，人們對他未來的政治選擇都已了然於胸。3月14日下午指揮中心的記者會上，陳時中被問到是否對參選桃園或北市處於「備戰狀態」，他還連忙否認「沒有，沒有在備戰狀態。」但當晚「台北市旅館公會」舉辦會員晚宴，陳時中不僅與會，還在會上宣布了「七五三計畫」，說未來一個月疫情若無特殊變化，入境檢疫隔離會從現行的十天逐步降為七天、五天、三天乃至全部免檢。

政府有「七五三計畫」，陳時中為何不在正式記者會中宣布，卻要留一手，留到台北市旅館公會的晚宴去放送？莫非，他以為政府政策可以分裝打包，當成自己的小禮物一樣，送給支持自己的公會業者收藏？除了各色「公會」活動，3月31日「小英之友會」全國總會在台北市萬豪酒店舉行年度餐敘，除推舉前副總統陳建仁為榮譽總會長，陳時中也應邀與會。他就是在這個會上，說了應變組副組長羅一鈞忙到沒時間洗衣服而深夜向他請假的故事，說他聽了「眼淚快掉下來」。沒錯，這個故事令人不捨，但它映射的事實卻是：陳時中在一個政治性質高的場合講這個故事，成就的卻是他自己勞苦功高的光環。

陳時中參選，對比台灣的防疫解封，哪一件事比較重要，這是蔡政府乃至陳時中個人必須謹慎思考的事。原因是，未來兩三個月台灣勢將進入疫情的高峰期；如果政府準備做得好，台灣可以在損失最小的情況下，安然度過黑暗期。但如果陳時中心不在焉，邊打選戰邊防疫，那勢將亂象叢生、怨聲震天，他的選舉之路必然崎嶇坎坷。如果蔡政府認定陳時中是可以奪回北市的黑馬，如此天命難違的話，那麼請任命一個新的指揮官，讓他專心去選舉吧！