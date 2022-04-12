藍桃市長之爭 羅智強網路民調大勝 趙少康拋「羅呂合」

近期有網路民調顯示，有65％網友認為國民黨台北市議員羅智強最適合代表藍參選。羅智強說謝謝網友鼓勵，但他在桃園還有非常非常大的挑戰，或者說還有非常非常大的進步空間。（本報資料照片）

台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，引發黨內提名亂局。近期有網路民調 顯示，有65％網友認為羅智強最適合代表藍參選。羅智強在臉書發文表示，會期許自己更努力，至於有綠營人士稱這個民調是「假民調」，他也說「綠營如此關心我選桃園市長的每一個細節，我應該是做對了什麼？」

Yahoo民調詢問「你認為誰適合代表國民黨參選桃市長」？其中選擇呂玉玲3.2%、萬美玲5.3%、魯明哲10.6%、羅智強65.3%、其他3.8%、不知道／沒意見11.8%。

羅智強表示，他要謝謝網友鼓勵，當然他知道投票 的人是全台灣的網友，並不全是桃園人，所以65%的網友支持他，不等於也獲得65%的桃園人支持，「我很清楚我在桃園還有非常非常大的挑戰，或者說還有非常非常大的進步空間。」

羅智強說，有綠營人士質疑他表現不錯的民調是「假民調」，他想問的是「難道Yahoo做的這個網路投票也是『假民調』嗎？」他還說，「阿Q一點想，綠營如此關心我選桃園市長的每一個細節，我應該是做對了什麼？」羅智強最後也引用漫畫浪人劍客說的話「這世界才沒有什麼真正的強者，有的只是想要變強的人」。

資深媒體人趙少康 在昨天播出的網路節目表示，黨中央目前看起來屬意立委呂玉玲，呂地方穩固，當過三次立委，是客家人又是女性都有優勢，但欠缺空戰這一塊，而羅智強空戰強，但缺在地連結，這兩個人如果合併、整合起來就好了，「一個當正市長、一個當副市長，不是也很好？」

趙少康說，這要黨中央出面來整合，朱立倫當過桃園縣長，應找羅智強、呂玉玲兩個人好好談，如果能整合起來，桃園非常有希望。