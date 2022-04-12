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黑白集／在野主席之怒 民進黨最開心

黑白集

民眾黨議員提名有瑕疵，中評會建議撤銷提名，主委竟遭主席柯文哲怒罵是「誰家的狗」。柯文哲想道歉了事，但餘波不歇。無獨有偶，國民黨主席朱立倫也為羅智強欲換跑道到桃園參選一事動怒，因而說出過當之語。「主席之怒」，一時間成了在野傳染病。

兩位主席之怒，都是為提名問題大動肝火；動氣的背後，都牽涉到黨的制度問題。柯文哲的怒點，認為中評會「不該處理此提名問題」；朱立倫的怒點，則認為羅智強「不尊重地方」。這些問題，理應有黨內機制可解，實無必要動怒。

比起柯文哲罵同志是「狗」，朱立倫看起來還文明一些，充其量只是威逼；但兩人際遇，卻大不相同。朱立倫不僅未在輿論上討到便宜，也遭黨內撻伐。反觀柯文哲，黨內除相關當事人賴香伶抗議，其餘幾乎一片靜默。柯的親信蔡壁如甚至以「第四權應關注大黨」、「難免口出惡言」等語為他護航，讓人驚掉下巴。

在輿論壓力下，柯文哲公開道歉，領導地位未受影響；其道歉文說「相關報導渲染」，充滿甩鍋之意。至於朱立倫，未擋住羅智強宣布參選，還賠上日漸稀薄的領導威信。看起來，民眾黨這個新政黨，比過去威權的國民黨還懂「鞏固領導中心」。

在野主席之怒，皆讓「親痛仇快」。最開心的，應是一黨獨大的民進黨吧！

柯文哲 提名 國民黨

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