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民眾黨內亂不斷 綠營也別高興太早

記者 李承穎
部分綠營人士加碼抨擊柯文哲（圖），無非想讓民眾黨形象更差。(本報資料照片)
部分綠營人士加碼抨擊柯文哲（圖），無非想讓民眾黨形象更差。(本報資料照片)

民眾黨內亂不斷，對指標選區台北市選情恐怕雪上加霜，民進黨已有人「見獵心喜」，不斷加碼批評柯文哲。但也有民進黨人士憂心，若民眾黨失去中間、淺藍選票，反而促使藍軍回歸藍營，屆時對民進黨選情不見得有利，加上疫情可能衝擊衛福部長陳時中選情，在「三腳督」選情中，雖有民眾黨之亂，但千萬不要高興太早。

民眾黨近期民調屢屢超前國民黨，在台北、桃園都將推出市長人選，皆可能造成「三腳督」局面，甚至在各地皆布局議員參選人。

在民眾黨積極擴張版圖之下，民進黨一派輕鬆，因為綠營一直有「壯大民眾黨」的論調，認為民眾黨支持者的天平已經傾向藍營，推愈多人參選，對綠營選情愈有利。

綠營人士觀察，在北市長一役，台北市副市長黃珊珊勢必會瓜分國民黨立委蔣萬安選票；桃園部分，國民黨內部遲遲搞不定，加上民眾黨立委賴香伶、秘書長謝立功都表態爭取提名，即便民進黨未派出最強勢人選如陳時中，仍有勝選機會。

眼見民眾黨內亂卻燒不停，有部分綠營人士不斷「落井下石」，加碼抨擊柯文哲，無非想讓民眾黨形象更差。

民眾黨近年躍升為第三大黨，近期民調甚至超車國民黨，但柯文哲的行事作風及內部紛爭，都是影響未來進一步發展的變數。但也有綠營人士憂心，一旦民眾黨走向「泡沫化」，回歸藍綠對決，原本盤算民眾黨分食國民黨票倉的優勢，豈不盡失？縱使民眾黨自亂陣腳，民進黨也不容過度樂觀。

民進黨 國民黨 柯文哲

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