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不領情柯文哲道歉 黨內批有人一手遮天

 記者李承穎／台北11日電
台北市長柯文哲開嗆中評會主委、黨內立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，引發議論。(本報資料照片)
台北市長柯文哲開嗆中評會主委、黨內立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，引發議論。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲在會議中辱罵民眾黨中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」。柯文哲在臉書公開道歉，但參與該會議的黨內人士卻不領情，直言柯文哲道歉根本不重要，重點是時任苗栗縣黨部主委馮啟彥已一手遮天，喬掉無背景的人，讓提名充滿瑕疵，「柯文哲要不要處理？」

參與當天會議的人士指出，「柯文哲道歉根本不重要」，重點是馮啟彥就是錯的，報告也寫得很清楚，但當天柯文哲就是為了要保護馮啟彥才開嗆，馮啟彥會招這些有瑕疵的人進來，背後根本是柯文哲意志，現在柯不管是黑的白的，只要有地方實力就可以，才會喬掉沒有背景的人，搞得臭名滿天。

該名人士指出，當天賴香伶不只為了柯文哲罵林恕暉是「狗」而哭，而是連賴香伶哥哥都被苗栗縣黨部騙去背書，馮啟彥已一手遮天，柯文哲看到賴香伶在會議上已然激動，又回頭質問秘書長謝立功，謝則說「一收到就處理，走類似行政單位訴願，交回原單位處分」。

這位人士說，謝立功故意「打太極」，根本是在「呼嚨」柯文哲，因為一切又回到馮啟彥手上，難怪會處理四到五個月，當天會議根本無結論，「現在重點是要回到原本提名瑕疵，柯文哲要不要處理？」

柯文哲 提名 臉書

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