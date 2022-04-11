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羅智強：電話該掛了 不脫黨參選

台灣新聞組╱台北11日電
為了參選桃園市長，國民黨台北市議員羅智強槓上黨主席朱立倫。羅智強在網路節目透露，最近常聽「我是不是該安靜的走開」這首歌，心境引發揣測。(本報資料照片)
為了參選桃園市長，國民黨台北市議員羅智強槓上黨主席朱立倫。羅智強在網路節目透露，最近常聽「我是不是該安靜的走開」這首歌，心境引發揣測。(本報資料照片)

國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長與黨主席朱立倫互槓，羅智強日前在網路節目表示，午夜夢迴時會浮現出一些掙扎、猶豫的感覺，更透露最近常常會聽一首歌「我是不是該安靜的走開」。不過，羅智強也說「政黨裡面一定有意見的扞格」，但不要懷疑他與朱立倫想要贏下桃園的決心。

對於與朱立倫的通話引起各界關心，羅智強表示，這通電話從4月1日討論到現在，「也該掛斷別再提了」；這次事件不應該把所有責任都放在黨或主席身上，自己也有需要負責的部分。

對於許多支持者要他退黨參選，羅智強表示，國民黨對己有提攜之恩，加上黨內有許多革命情誼的戰友，雖然心中有苦水，但只要想到這些過程，他就很清楚，「不管做任何決定，我不會脫黨參選」。

國民黨前主席、立委江啟臣昨表示，「制度不是死的，人是活的」，制度一定可以去做調整，讓大家可以接受，不管是黨中央、羅智強或其他願意參選的人，目標只有一個，就是國民黨要贏。

北市議員徐巧芯昨在臉書放上和羅智強合照表示，這十年來好險總是有前輩相伴，歷經各種艱難與險阻，羅智強就是其中之一，「擁有鬥志能夠勇往直前的人，一點都不弱」。

平鎮區「國旗屋」老闆張老旺也表示「國民黨沒有本錢分裂」，請朱立倫拿出魄力，桃園只推一人來選，這樣還有希望。

看到國民黨大亂鬥，民進黨內甚至不再堅持衛福部長陳時中必須去選桃園市長，還有黨內人士認為，「派（立委）鄭運鵬也可能會贏」。

國民黨 陳時中 江啟臣

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