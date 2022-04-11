新聞評論／個個都喊團結 藍真在乎桃園勝負？

年底選舉，藍綠在桃園都有輸不得的壓力；但原有機會在此役奪回執政權的國民黨 ，近日卻為提名 問題鬧得滿城風雨。儘管黨中央及地方政治人物都宣示「團結為重」、「勝選是唯一考量」，但表現出來的卻是「各有盤算」，對外未開戰就先對內開殺。也難怪，外界對藍軍在桃園的選情日感悲觀。

羅智強強行投入桃園市長選戰，是吹皺一池春水的最大變數。持平而論，羅智強仍是台北市議員，未設籍桃園；對黨而言，桃園也不是非靠「空降奇兵」才能勝選的地區，他強行參選的正當性當然會受到地方質疑。尤其，羅智強先前另傳出有意在北市、高雄參選，游移之間，突然跳進桃園選局，要期待地方對他「簞食壺漿以迎王師」，顯然是不可能的事。

換個角度看，參選是黨員的權利，只要依規則競爭，黨中央應該理性看待。黨中央如認為地方有更強人選，就應加速整合，排解可能障礙推出強將，如此才對桃園選民具有說服力。如果無法整合出地方強將，卻讓人覺得黨中央偏心和稀泥，或可能和地方勢力妥協推出勝算欠佳的人選，當然會讓支持者忿忿不平。尤其，主席朱立倫欲以「電話勸說」方式逼退羅智強，揚言「不會辦初選民調 」，甚至公開表示地方「不歡迎」他。如此剛愎行事，也難怪羅智強的支持者無法服氣，更別說其他政黨樂於見縫插針了。

地方自治的精神重在地方人民自我管理、自我負責，羅智強要換跑道到桃園，並非不可，但理應先謀求地方支持，而非以菁英之姿空降強取。當年林佳龍就在台中蹲點十年，苦心經營，才能當選市長，但羅智強卻以「圍強計畫」指控中央，墊高自己聲量，又片面揭露「勸退電話」資訊，營造「被迫害」形象。如此操作，將使他與國民黨和地方之間畫下鴻溝。

桃園市議長邱奕勝身兼國民黨桃園市黨部主委，固握有強大人脈；但身為主委，就應保持中立推出最佳人選，使自己成為國民黨勝選的「桶箍」。邱奕勝卻拋棄中立，力挺立委呂玉玲出馬，甚至以退黨為要脅。如若呂玉玲勝算很高也就罷了，但根據各家民調，呂玉玲皆敬陪末座。如此一來，邱奕勝不僅無法團結在地力量，反成為分裂與不安的因子，這是他失職。

至於立委魯明哲，是民調支持度最高、可能終結這場在地／空降之爭的人物，他卻一再稱「無參選意願」，欠缺擔當勇氣；立委萬美玲實力也不弱，同樣因顧忌派系因素而裹足不前。說穿了，都是眼見戰局已被攪亂，只能屈從於地方派系，從而產生「不想蹚渾水」的懼戰心態。試想，如果有實力的地方人物都能當仁不讓，豈會讓一個台北市議員就把選情搞得天翻地覆？

羅智強和邱奕勝皆稱「尊重黨中央」，其他地方人物也呼籲「團結」，國民黨中央則反覆強調「勝選是唯一考量」。這些宣示，對照各人的實際表現，其實都言不由衷。論團結，應該是「一個都不能少」；如今，卻只見「以我為中心」的團結，是個人英雄主義。追求勝選，需運用所有可能方式找出最強候選人；如今，黨卻設下各種條件，對提名方式毫無討論餘地。如此硬碰硬，選情如何樂觀？

朱立倫必須開誠布公，努力化解各種阻障，除協助桃園推出最強棒，並促成各山頭放下心結密切合作。唯有如此，將大分裂扭轉成大團結，才可能迎來觸底反彈的契機。若情況持續惡化，桃園恐將成為國民黨年底選戰的照妖鏡，一敗塗地了。