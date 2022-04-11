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國民黨桃園之亂 派系「尾巴搖狗」挑戰朱立倫

記者李光儀／台北11日電
國民黨主席朱立倫。(記者劉宛琳／攝影)
國民黨主席朱立倫。(記者劉宛琳／攝影)

面對年底九合一大選，國民黨整合屢傳內訌，黨領導遭黨內質疑。黨內分析，2016年政黨輪替、國民黨財政日益困窘後，黨務推展靠地方勢力維持，逐漸形成「尾巴搖狗」之勢，對此不滿的力量，挑戰黨的權威，導致亂象頻仍；桃園的提名之亂，就是此一衝突的展現。

2016年國民黨失去政權，民進黨通過黨產處理條例，使國民黨財務日趨困窘，黨產遭凍結，從此國民黨主席陷於籌措經費的困境，國民黨仰賴地方派系人物經營地方黨部的情況已成常態。

朱立倫接任黨主席後，不僅地方黨部，中央黨部許多要職也由地方派系人物擔任，如雲林張家的許宇甄擔任組發會主委，花蓮縣前縣長、立委傅崐萁自稱國民黨九合一選戰操盤手，受朱立倫重用不在話下。黨內人士形容，地方派系對國民黨逐漸形成「尾巴搖狗」之勢。

國民黨前黨務主管分析，重用議長、代表會主席或農漁會理事長等人，可解決地方黨部財務問題，也讓地方經營更貼近民意，不能完全負面解讀；但反對者認為，這些地方政治人物出錢出力，一旦涉及自己政治利益時，尤其在提名等問題，他們理所當然自認有更大發言權、甚至決定權，黨失去權威，更難處理。

針對不滿國民黨的力量逐漸凝結，不願具名的地方民代認為，這些勢力可分為兩股：一是「換柱」後，對朱立倫不滿的深藍力量，這股力量聲量不小；而國民黨向派系靠攏，也成了他們另一個反朱契機。

台北市議員羅智強在桃園引發紛爭，前黨務主管分析，這與黨內幾股勢力競合脫不了關係。桃市議長邱奕勝接任市黨部主委後，地方盛傳他想參選市長；邱不參選後，力挺立委呂玉玲，黨部和地方仍不敢對邱表達反對。羅智強受矚目，除地方無法整合出強將，也有上述不滿黨中央力量相挺的影子。

黨內人士認為，對黨的不滿聲音，很大一部分是對選情焦慮，另一部分可能有政治因素在內；外界和黨內對黨的決策有意見，黨中央並非充耳不聞，但現實上「確實有些難處」，無論如何，黨主席的決策都是「結果論」，關鍵仍是年底是否勝選，黨中央能做的就是全力拚勝，把成績做出來給大家看。

國民黨 提名 民進黨

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