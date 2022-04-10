藍桃園市長協調陷爭議 江啟臣：制度不是死的 人是活的

國民黨前主席、立委江啟臣（左）與台北市議員羅智強。（本報資料照片）

台北市議員羅智強在國民黨 中央表態不會提名的情況下，仍堅持參選桃園市長。國民黨前主席、立委江啟臣 上午受訪表示，「制度不是死的，人是活的，制度一定是可以去做相關的調整，讓大家可以接受」，最終的目標是國民黨能夠贏得六都和其他縣市長的選舉。

Yahoo桃園市長網路民調 顯示，有65.3％認為台北市議員羅智強最適合代表國民黨參選，相較其他黨內競爭者獲壓倒性支持。對此，江啟臣表示，各式各樣的民調都有，前陣子也有民調是對羅智強不利等，民調大家參考。

江啟臣說，在黨內的競爭過程當中，大家在制度底下共同競爭，各自拿出渾身解數，拿出本事，最後能在這個制度底下去產生一個真正能夠讓國民黨贏得最終選舉的候選人，不管是黨中央、羅智強或其他願意參選的人，目標只有一個，就是國民黨要贏，這也是最大的公約數。

對於黨中央表示不會支持羅智強，江啟臣則說，內部難免都會有不一樣的意見，那沒關係，談一次不行就談兩次，多溝通幾次，只要年底要贏的公約數存在，大家都可以好好去協調一個制度出來。

而今天上午江啟臣陪同台北市議員擬參選人黃子哲、詹為元拜票，媒體詢問，不管是江啟臣、中廣董事長趙少康還是新北市長侯友宜，都是許多新人找的母雞，比較少新人會找黨主席朱立倫，甚至不跟他掛看板。對此，江啟臣緩頰說，「這個問題太針對啦」，黃子哲也在一旁說，主席要黨務中立，朱立倫是現任主席，江則接著說，如果他是現任主席也不宜。

對於黨中央在提名階段的作法，江啟臣說，黨中央就是在黨內初選階段維持中立，把初選制度、規範做到公平公正，讓所有願意代表黨來出征的，希望獲得黨來提名的都能在這個過程中充分發揮，最後交由這個體制來決定。

「國民黨需要的是可長可久的制度，他也相信國民黨絕對可以團結」。江啟臣以以自身為例，強調自己過去也參與過黨內初選，不只黨主席，其他黨內的競爭他也參與過，他認為黨內競爭只要是良性的、公平的，都對黨內團結有所幫助，國民黨也需要去培養這樣子一個黨內競爭的文化。

江啟臣說，大家常講「以敵為師」，國民黨的對手，不管是民進黨或其他政黨，也會有黨內競爭，大家都會有黨內的問題，兄弟姊妹也會有不一樣的意見，難免都會產生一些內部的競爭或摩擦，大家平常心看待，最重要的是有一個公平公正的制度，讓大家可以在這個制度以下來依循，這是國民黨過去講說黨務改革努力的方向。