中正紀念堂轉型之爭 綠嗆公媽自拜 蔣萬安：勿操作仇恨

立委蔣萬安（圖）拋出將中正紀念堂改為台灣建設紀念館的構想。文化部長李永得喊話要先釐清蔣中正銅像如何處理。蔣萬安回應，若有人刻意藉由園區轉型操作意識形態、製造社會仇恨對立，根本不值得一談。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨 立委蔣萬安主張中正紀念堂應轉型為「台灣建設紀念館」，引發藍綠陣營不同質疑。民進黨 立委吳思瑤表示，蔣萬安的怪招，凸顯他的選舉焦慮。蔣回應，能讓各界討論是好事，中正紀念堂未來也應讓大家共同決定。

行政院長蘇貞昌昨表示，威權時代留下來的一些威權象徵，在民主、自由、開放、轉型正義的今天，「連他（蔣萬安）都知道要改變了」，怎樣改變比較好，大家可以好好討論、交換意見。

文化部近日在中正紀念堂增展獨裁事蹟，再掀轉型正義爭議。蔣萬安前天受訪時拋出中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」構想。蔣昨補充，他只是提出具歷史視野高度看法，讓社會充分溝通與對話，這也是他的本意。

蔣萬安說，中正紀念堂承載著很多台灣民眾共同記憶，光這一點，未來該如何轉型，就應該讓大家好好討論、理性對話，他也持開放態度，未來也應該要讓大家共同決定。

對於文化部長李永得說，中正紀念堂轉型應先思考故總統蔣中正銅像與堂體問題，蔣萬安說，今天如果還有人要刻意藉由園區的轉型，來操作任何意識形態、社會上的仇恨對立，那這根本不值得一談。

民進黨立委洪申翰昨天也質疑，蔣萬安應先說清楚，「台灣建設紀念館」內會不會有蔣中正銅像存在？否則難道台灣建設都是蔣中正做的？怎不把銅像換成台灣基層勞工 塑像？洪向蔣萬安喊話，「就把蔣介石銅像帶回家吧，你們家族要怎麼呵護要怎麼保養都行，自己的公媽自己拜，就是這麼簡單而已」。

蔣萬安回應說，建設台灣價值不是個人、少數官員能夠決定，「有人刻意操作意識形態，製造仇恨對立」。

吳思瑤表示，蔣萬安這個怪招也是爛招，讓社會不只看到他的選舉焦慮，更暴露他不只欠缺歷史觀、城市高度，也毫無國際觀，「說穿了，就是選舉語言罷了」。

對於綠營質疑，蔣萬安回應，最重要的就是讓社會能夠充分溝通討論，這絕對不是任何一個人、一個政黨，或少數官員，甚至一個機關或組織可任意決定。

除綠營外，孫文學校總校長張亞中也稱蔣萬安只是表達個人看法。蔣萬安則說，「對的事情我都會堅持」。