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批大巨蛋、北藝延宕 郝龍斌助攻蔣萬安

記者周志豪、楊正海／台北10日電
台北市長柯文哲，任內因大巨蛋等案惹議挨轟不斷。（本報資料照片）
台北市長柯文哲，任內因大巨蛋等案惹議挨轟不斷。（本報資料照片）

台北市長柯文哲將卸任，上任之初定位為弊案的台北表演藝術中心與台北大巨蛋，力拚收尾啟用，儼然成柯重大政績。台北市前市長郝龍斌接受本報系聯合報訪問表示，兩案原在2015至2016年就應接連完工，柯就是工程最大問題，應先對工程延宕道歉。

台北市長年底改選，柯文哲8年任期將屆，近日北市府除已讓台北表演藝術中心試營運，也加速推動大巨蛋興建工程，盼趕第3季啟用。為了讓大巨蛋成任內政績，柯3月間還砲打營建署，質疑「卡蛋」。

郝龍斌則反批北市府，台北表演藝術中心原規畫2015年2月完工，但柯文哲上任後以涉弊為由中止工程，該給廠商工程款也不給，把承包商弄倒後找不到廠商接手，工期延宕7年。

郝龍斌透露，原本2014年初，北市文化局曾提議追加約台幣3000萬元（約103.8萬美元）工程經費趕工興建台北表演藝術中心，要在該任市長卸任前完工，遭郝以要求工程品質婉拒，讓下一任市長剪綵，沒想到卻差點讓北藝變「爛尾樓」。

郝也提到，大巨蛋原也規畫2016年初完工，要當2017年世大運開幕場館，但也是柯上任後，以公安標準有疑慮為由勒令停工，但當初所提的公安質疑卻一個都沒改。

台北市府發言人陳智菡指出，北藝之所以延宕，是因預算編列浮濫，追加預算額度竟高達原始計畫2/3，毫無財政紀律可言，市長柯文哲必須為納稅人盯緊市庫；在嚴格監督下，廠商不能再胡亂追加，最後兩手一攤倒閉，柯市長仍咬牙讓北藝完工。

陳智菡說，幾年來大巨蛋經過多次設計變更，防火區畫與逃難設施設備大幅改善，目前正在積極爭取超額利潤，將馬郝時代拱手讓人的權益收回，也是在為柯前朝爛攤收尾。

柯文哲 公安 預算

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