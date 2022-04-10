「管好狗」逼哭自家立委賴香伶 柯願私下道歉

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲9日晚出席保生文化祭開鑼儀式。（記者葉信菉／攝影）

民眾黨因初選提名 爭議，黨主席柯文哲 在黨政會議中怪罪中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉，並嗆「誰家的狗，自己回去管好」，引發輿論譁然。賴香伶昨憤怒回擊：「主席應該收回那句話，並向大家道歉。」柯文哲受訪時坦言自己EQ、情緒控管不佳，會私底下跟賴道歉。

除了「誰家的狗」風波，民眾黨內爭議也頻傳。柯文哲心腹、立委蔡壁如與黨秘書長謝立功的戰火，被認為是「兩顆太陽」之爭。黨內人士指出，接掌選戰小組召集人的蔡壁如，早已架空謝立功實權，待謝立功參與的桃園市長初選結束後，恐怕在黨內更無存在感，被「逼宮」下台也是遲早的事。

民眾黨人士指出，真正的「太陽」其實只有柯文哲，如同柯分身的蔡壁如則是輝映柯文哲的月亮，「柯蔡體制」在黨內牢不可破。

民眾黨3月底的中評會議中，認定曾違反採購法的苗栗縣第一選區議員參選人楊喬安的提名過程有「重大瑕疵」，建請撤銷提名，柯文哲得知後直呼「這是炸彈」。本周三黨政會議中，柯文哲又質疑中評會處理方式讓外界看笑話，憤而對出席會議的賴香伶口出惡言。

事件爆發後，賴香伶昨發表聲明，對柯文哲在會議上用不當的言詞批評林恕暉，她在會議上有非常激動提出反駁及諫言，「主席不應用這樣的用語斥責黨員幹部」。她也向柯喊話，以理服人比情緒性用語更能獲得尊重，「我認為主席應該收回那句話，並向大家道歉。」

柯文哲昨出席民眾黨舉辦的華山論壇，但原訂一同出席的賴香伶臨時缺席。柯文哲受訪時談及罵人一事，先尷尬笑了一下，並承認EQ不好、情緒管控不佳，自己要改進；至於是否會跟賴道歉，他表示，「私底下會跟她講」，內部會議就內部會議解決就好。

是否認為中評會調查結果不妥當？柯文哲仍略顯不滿地說，去年11月發生的事，怎麼拖到現在才處理，「很奇怪」，以後要訂定規則，從制度上去改善，「相信制度，不要相信個人」。至於是否有發現賴香伶在會議中因此事掉眼淚？柯則說，在面前都看不清楚，何況是視訊。

林恕暉昨也發表聲明表露心聲，去年11月中評會首度接獲初選不公檢舉時，已請中央黨部秘書處轉中央委員會，可惜未能妥善處理。

他並無奈地表示，「沒想到風波越演越烈，導致中評會委員們受委屈，深感抱歉」，希望未來能藉此建立黨體制，理性討論，不受情緒性發言影響。