黑白集／阿扁吃定蔡政府 不會被送回監獄

陳水扁 不知道是不是混世魔王投胎的？他當總統時，一個過境訪美可以演成「迷航外交」，可以無中生有掰出「南線專案」，妻子可以搜括發票去報公帳，親家和女婿雙雙因內線交易入獄。不僅如此，他在獄中還裝病向馬政府拗到「保外就醫」，要求案件停審；在外逍遙久了，他還能主持節目，舉行國際記者會。

陳水扁在記者會喊冤，說自己付出的「國務機要費」已超過政府給付額度，哪來不法所得？他當眾抖出一長串收款人名單，民運人士王丹、同志施明德、幕僚馬永成和林錦昌都在內，反正拿過錢的都抓來墊背。問題是，這些東拉西扯來源不明、名目不清的犒賞或贊助，算什麼「國務支出」？又幹嘛需要吳淑珍到處搜發票來換錢？

阿扁顯然知道蔡英文 的「司法改革」已名存實亡，此時他出來喊個冤，說不定新上任的檢察總長就會放自己一馬。再不濟，蔡英文也不會把自己送回監獄 。何況，民進黨的2024大選，自己還能伺機扶個「龍王」。

蔡政府若受夠了阿扁，最佳之計，就是像辦議員童仲彥一樣迅速把他關了。童仲彥自命「台灣阿童」，跟阿扁的「台灣之子」可堪一比；但阿童不過詐領助理費5萬多元，就被判刑3年10個月鋃鐺入獄。依比例一算，阿扁該判多少年，蔡政府就不致猶豫難決了。