新聞評論／蔣萬安想得分 綠與深藍都是難題

國民黨立委蔣萬安8日拋出中正紀念堂轉型議題。（記者林俊良／攝影）

國民黨 立委蔣萬安8日拋出中正紀念堂轉型議題，既可解決轉型正義問題，也可提前清除選舉障礙。然而，中正紀念堂隸屬文化部，如何轉型本是中央責任；促轉會及文化部的方案一直未能定案，蔣率先拋球能否得分，仍要看後續與中央如何過招。

台灣歷經政治民主化，兩蔣威權統治時期在過往傷痕發酵下，屢遭批判，中正紀念堂更成反國民黨勢力推動轉型正義的重要攻防戰場。

2007年間，時任總統陳水扁 企圖推動更名「國立台灣民主紀念館」、當時行政院長蘇貞昌主張要拆除圍牆，最後在國民黨從立法院與台北市政府雙軌力阻下，才讓中正紀念堂被指定為古蹟 保存。

如今，國民黨從中央到台北市政府都淪為在野黨，民進黨政府企圖藉由促轉會再推中正紀念堂轉型為「反省威權歷史公園」，再度引爆藍營不滿，這次文化部在中正紀念堂內增展獨裁事蹟，頗有試水溫之意。

蔣萬安身為蔣家後代，極可能代表國民黨參選台北市長，位在北市的中正紀念堂轉型正義問題成為無法迴避的議題，牽動後續選情。

蔣萬安拋出將中正紀念堂升級、轉型為「台灣建設紀念館」，論述上從紀念特定人轉型為對努力付出者的肯定，在確立兩蔣對台貢獻之餘，也有助化解「反蔣」情緒，有利選戰策略鋪陳。

過去藍營對於中正紀念堂議題極力捍衛，身為蔣家人的蔣萬安此次出手，深藍內部是否埋單，仍待檢驗；孫文學校總校長張亞中即反對「沒收許多人美好記憶」，還稱蔣只是個人意見。

此外，文化部長李永得第一時間也反問，「銅像和堂體要如何處理」？這道棘手難題，在年底選舉也不會輕易結束。