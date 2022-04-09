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蔣萬安選戰暖身？拋中正紀念堂轉型「台灣建設紀念館」

台灣新聞組／台北9日電
立委蔣萬安8日拋出議題，主張中正紀念堂轉型「台灣建設紀念館」。（記者林俊良／攝影）
立委蔣萬安8日拋出議題，主張中正紀念堂轉型「台灣建設紀念館」。（記者林俊良／攝影）

文化部在中正紀念堂增展獨裁事蹟再掀轉型爭議，國民黨立委蔣萬安昨主張，未來中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，從紀念特定領導者，擴大紀念過去70年來所有對這片土地付出與努力的台灣人民。蔣萬安拋出中正紀念堂改名議題，政壇視為參選台北市長的起手式。

對於蔣萬安的提議，文化部長李永得昨反問，中正紀念堂現在的銅像和堂體要如何處理？文化部對中正紀念堂轉型有三原則：第一是去威權、不去歷史；第二是要彰顯對抗獨裁者的企圖；第三是多元史觀。在這三原則上，肯定蔣萬安的提議，但去威權概念的其中一部分，就涉及中正紀念堂名稱與園區的問題，最後也必須要做決定，要改成蔣萬安主張的台灣建設紀念館或其他名稱，要經由社會對話來討論。

蔣萬安表示，過去兩位蔣總統在保衛中華民國，推動台灣發展的歷史軌跡上，有不可抹滅貢獻，未來應要用更高的視野、未來性的觀點看待中正紀念堂的歷史定位，應朝向台灣建設紀念館升級轉型。

蔣萬安說，台灣所擁有的經濟成績、民主成果，絕不是任何個人、一個家族所創造，而是多個族群、多個世代共同努力付出，才有的果實，應以「台灣建設紀念館」來紀念、彰顯對這片土地貢獻，正視70年來的正向力量。

他也批評，任何黨派、組織，都不應操作中正紀念堂園區議題，擴大社會仇恨與對立。

中廣董事長趙少康昨說，蔣萬安建議要改什麼也可以，大家可以一起集思廣益，民進黨很愛民調，不如用民調來看大家的想法；台北市長柯文哲說，「拜託，等疫情趨緩再討論」。

孫文學校總校長張亞中說，蔣個人看法無法代表絕大多數台灣人，中正紀念堂若轉型或更名，等於沒收許多人美好記憶；若要成立台灣建設紀念館，可另尋其他合適地點，而非輕易將一個紀念堂改成另外一個紀念館。

民進黨立委洪申翰說，蔣萬安是惡意模糊、閃避嚴肅的轉型正義歷史議題，若是台灣建設紀念館，為何只有一尊蔣介石銅像？蔣萬安不如把銅像帶回家，要怎麼呵護保養都可以，「自己的公嬤自己拜」。

立委蔣萬安8日拋出議題，主張中正紀念堂轉型「台灣建設紀念館」。（記者潘俊宏／攝影...
立委蔣萬安8日拋出議題，主張中正紀念堂轉型「台灣建設紀念館」。（記者潘俊宏／攝影）

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