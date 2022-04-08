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朱立倫下月來美 想破除國民黨離開華府形象

中央社／台北8日電
國民黨主席朱立倫。（記者黃義書／攝影）
國民黨主席朱立倫。（記者黃義書／攝影）

國民黨國際事務部主任黃介正今天說，黨主席朱立倫預計5月底啟程赴美訪問，時間預計超過一周，將走訪華盛頓、紐約、波士頓、舊金山洛杉磯等城市，並會在美國公開發表演講。

黃介正今天上午出席國民黨國際部舉辦的Podcast節目「留聲雪克杯 Mind Shaker」開箱記者會，他在會前受訪時談到朱立倫的訪美行程，黃介正表示，考量美國友人的時間和國民黨縣市長、議員提名作業時程，因此安排朱立倫5月底啟程赴美訪問。

黃介正說，朱立倫此次預計將走訪美國東、西岸包括華盛頓、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯等地；訪美期間，朱立倫將替國民黨駐美代表處揭牌，並拜會美國行政部門官員、學者專家，考量到美國11月將舉行期中選舉，除執政的民主黨外，朱立倫此行也會拜訪共和黨人士。

黃介正說，朱立倫此行不是為了宣傳，而是要破除國民黨離開華府的印象；同時，朱立倫也將在美公開發表演說，說明國民黨對美政策內涵、對中政策立場，以及針對台海安全、國際局勢發表看法。

黃介正表示，朱立倫的演說主軸鎖定兩岸穩定，儘管兩黨都說維持現狀，但作法與關注重點有所不同，像是現狀可以是「「非常緊張但是沒有開打」，但國民黨要強調的是「低風險、有護欄的現狀」，必須維持兩岸互動，降低台海風險。國民黨也不會在這個時間點，思考兩岸政治關係的終局安排，這不實際，兩岸關係最終安排須要有全民共識。

國民黨 舊金山 洛杉磯

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