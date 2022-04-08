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陳水扁曝國務機要費受贈者 王丹、施明德等都有份

台灣新聞組／台北8日電
前總統陳水扁7日再次召開記者會喊冤，稱自己是「一生最不貪錢的政治工作者。」（記者許正宏／攝影）
前總統陳水扁7日再次召開記者會喊冤，稱自己是「一生最不貪錢的政治工作者。」（記者許正宏／攝影）

不顧保外就醫限制，前總統陳水扁昨天大張旗鼓舉行國際記者會，為國務機要費案涉貪喊冤。他自稱「因公支出大於因公收入」，阿扁不是貪汙的人；他還公開21項機密外交與資助犒賞餽贈，因公支出大過因公收入，他不斷反問，「阿扁有貪汙嗎？」「我有拿到自己口袋嗎？」

21項支出包括資助或餽贈大陸民運人士王丹，以及施明德、呂秀蓮、民進黨智庫、本土社團及犒賞心腹離職等。他逐一說明21項支出，包括贊助友台美國國會議員競選經費、邀美國前總統柯林頓幕僚來台、3549萬餘元（台幣，下同，約123萬美元）支付美國卡西迪執行機密外交費用案、資助「326反反分裂國家法民主和平護台灣大遊行」2000萬元；提供外貿協會董事詹啟榮1000萬元，協助政府赴日本會見當時首相小泉純一郎等政要，讓台灣參加世貿農業部長會議。另兩次資助王丹各330萬元、資助呂秀蓮「台灣禮敬」活動250萬元。

陳水扁也提到餽贈施明德及資助施明德講座基金會450萬元，扁說，「他女兒要手術，我知道施明德沒錢，包了一個大紅包100萬元」。另資助21世紀憲改聯盟200萬元、陳定南臥病慰問金20萬元、犒賞幕僚林錦昌和馬永成離職各250萬元、餽贈幕僚劉導及陳坤泰結婚禮金各10萬元。

扁表示，美國法律規定不得接受外國政府資助，他為了幫王丹，不知道用了多少人頭，中間還發生錯誤，錢一度沒匯到，王丹也曾在秘密庭承認。

對於曾受扁資助，施明德昨天回應，馬永成與時任總統府參議郭文彬轉交募款時，都說來自企業界友人的贊助，非政治界，他不知道錢來自陳水扁，他曾非常氣憤責備郭文彬。施明德說，這些事在2006年他站出來反對扁家貪腐時，扁就曾對外提出，但當時並沒有說明款項是出於國務機要費，現在又重新向他再討一次人情。

陳水扁昨選在「台灣言論自由日」舉行記者會，他重提前總統馬英九特別費案說，當年馬「因公支出大於收入」獲判無罪，只要沒有雙標，就可以當作參考，「一生最不貪錢的政治工作者，要背負這樣的惡名，我真的沒有辦法接受」。

陳水扁目前繫屬高院的案件包括國務機要費案、二次金改與偽證案，國務機要費為更二審，二次金改、偽證案則是更一審。扁因龍潭案、元大併復華案等判刑20年定讞，2015年獲保外醫治，2016年時高院裁定陳的部分停審，但其他被告則繼續審理。

高等法院更二審今續行審理，傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、前出納陳鎮慧、吳的「助理」蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶等人出庭，吳淑珍再次請假。

媒體昨詢問，保外就醫不能開記者會，為何不去法庭辯護？陳水扁說，他過去被關在土城，律師開記者會，結果被送懲戒，而他不能出庭是因為診斷證明書的醫囑，「不是我能夠決定。」是否期待蔡英文總統特赦？扁說，「沒有期待可能性的問題，為什麼要多此一問？」

陳水扁踩「四不」紅線爭議紀錄 製表／曾健祐
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陳水扁 呂秀蓮 高院

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扁所稱國務機要費機密外交支出 10年前已遭最高院打臉

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