柯建銘：國務機要費除罪 本會期就會處理

國務機要費除罪化，民進黨團總召柯建銘直言本會期會處理。（本報資料照片）

前總統陳水扁 國務機要費案纏訟近16年，陳水扁昨公布21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，總計1億3300萬2010元台幣（約461.6萬美元），主張「因公支出大於因公收入，根本沒有不法所得」。民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，能理解陳水扁想要講清楚，「這是歷史共業，國務機要費除罪化這會期就會處理。」

立法院財政委員會去年審理攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，因國民黨團強力杯葛，造成修法無疾而終。

柯建銘指出，國務機要費與特別費性質相同，都屬於機關首長的特支費用，總統的部分是國務機要費，首長部分叫特別費，前總統馬英九 的特別費案因法官的「大水庫」理論解套，且特別費在2011年已除罪化，換句話說，包括馬英九在內的六、七千名公務員全部除罪化，為何獨獨國務機要費沒有除罪化？

台灣高等法院4月1日審理國務機要費等案。柯建銘說，法院陸續排審下，能理解陳水扁希望能將國務機要費講清楚，當年紅衫軍「倒扁」、「天下圍攻」，就是為國務機要費，阿扁也是因國務機要費而被上銬，當時都還未有其他案子，「但當陳水扁那時舉起被銬住的雙手，那一刻台灣人民的感情全部撕裂。」

柯建銘說，後來因為前檢察總長黃世銘要查央行 前總裁彭淮南的特別費，才造成那一波所有公務員除罪化；同樣道理，國務機要費也應該要處理的，「這是一個歷史共業，所有政治人物都要面對的，否則將面對歷史的拷問。」