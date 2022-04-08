我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

國民黨拒羅智強選桃園 民眾黨招手：歡迎加入

台灣新聞組／台北8日電
民眾黨向羅智強喊話，歡迎羅加入民眾黨。（本報資料照片）
民眾黨向羅智強喊話，歡迎羅加入民眾黨。（本報資料照片）

國民黨桃園市長人選爭議延燒，宣布參選的台北市議員羅智強透露，黨主席朱立倫在電話中直言「不會提名你」。朱昨回應，黨主席做該做的事、該說的話，他不會說好聽話，他必須要講真話，「歡迎你的地方，願意去打仗非常好，如果不歡迎的地方，還跟人家強戰，那不是好事」。羅智強昨重申，「尊重主席，桃園贏最重要」。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如昨向羅智強喊話說，若羅願意加入民眾黨，她表示歡迎，並盛讚羅是「一級戰將」。蔡壁如表示，羅智強不屬於「柯黑派」，會跟台北市長柯文哲討論城市治理，行事風格不是那麼國民黨，「歡迎加入民眾黨」。

朱立倫表示，他不會講假話，必須告知民調結果和地方反映的事實，以及選策會的決議，「沒有一個制度會讓全部的人都滿意，全部的人都滿意是鄉愿」；他堅持的就是國民黨好，國民黨能夠勝選，他無私無我，其他人愛怎麼批評就怎麼批評。

中廣董事長趙少康說，羅智強只是表達要參選，沒說要選到底，甚至還說不提名就輔選，態度沒什麼不對，「初選不是毒蛇猛獸，是最後解決問題的方法」，大家相忍為黨，是桃園一定要贏。

國民黨台北市議員徐巧芯說，大家對朱立倫寄予厚望，但朱上任後重用立委傅崐萁，甚至傅在這次桃園的事情也有吃重角色，這些都不是提升國民黨形象的好辦法。

國民黨 提名 民調

上一則

輕症在家 專家促快頒布細節：火燒屁股還試辦

下一則

槓上姊夫鄭深池 張國華：願售股退出長榮集團

延伸閱讀

桃園之亂 國民黨稱羅智強弱排除提名

桃園之亂 國民黨稱羅智強弱排除提名
辭黨副秘書長 羅智強：選桃園市長不變 沒提名就輔選

辭黨副秘書長 羅智強：選桃園市長不變 沒提名就輔選
趙少康：需這樣戰將 羅智強應得公平參選機會

趙少康：需這樣戰將 羅智強應得公平參選機會
羅智強深夜表態參選桃園市長 即日起辭國民黨副秘書長

羅智強深夜表態參選桃園市長 即日起辭國民黨副秘書長

熱門新聞

今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)

台灣第一AV女優登BBC 吳夢夢：覺得錯卻無法克制

2022-04-01 02:23
圖為中華民國國旗。本報系資料照片。（記者黃義書／攝影）

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

2022-04-03 21:24
台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
杜汶澤希望台港兩地不要因為此事產生太大矛盾。圖／摘自臉書

王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

2022-04-04 11:48
本土、境外確診案例再創新高，桃園機場2日入境落地採檢陽性為186人，創單日新高。圖為桃機旅客等候落地採檢畫面。（記者季相儒／攝影）

1天新增404例 台疫情飆 首見XE變異株

2022-04-02 21:16
台北市議員羅智強（左）原定2日宣布參選桃園市長，卻在和黨主席朱立倫（右）深談後踩煞車。（本報資料照片）

桃市長之爭 「就是不要你」 傳朱立倫狠話逼退羅智強

2022-04-04 02:29

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動