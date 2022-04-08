國民黨拒羅智強選桃園 民眾黨招手：歡迎加入

民眾黨向羅智強喊話，歡迎羅加入民眾黨。（本報資料照片）

國民黨 桃園市長人選爭議延燒，宣布參選的台北市議員羅智強透露，黨主席朱立倫在電話中直言「不會提名 你」。朱昨回應，黨主席做該做的事、該說的話，他不會說好聽話，他必須要講真話，「歡迎你的地方，願意去打仗非常好，如果不歡迎的地方，還跟人家強戰，那不是好事」。羅智強昨重申，「尊重主席，桃園贏最重要」。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如昨向羅智強喊話說，若羅願意加入民眾黨，她表示歡迎，並盛讚羅是「一級戰將」。蔡壁如表示，羅智強不屬於「柯黑派」，會跟台北市長柯文哲討論城市治理，行事風格不是那麼國民黨，「歡迎加入民眾黨」。

朱立倫表示，他不會講假話，必須告知民調 結果和地方反映的事實，以及選策會的決議，「沒有一個制度會讓全部的人都滿意，全部的人都滿意是鄉愿」；他堅持的就是國民黨好，國民黨能夠勝選，他無私無我，其他人愛怎麼批評就怎麼批評。

中廣董事長趙少康說，羅智強只是表達要參選，沒說要選到底，甚至還說不提名就輔選，態度沒什麼不對，「初選不是毒蛇猛獸，是最後解決問題的方法」，大家相忍為黨，是桃園一定要贏。

國民黨台北市議員徐巧芯說，大家對朱立倫寄予厚望，但朱上任後重用立委傅崐萁，甚至傅在這次桃園的事情也有吃重角色，這些都不是提升國民黨形象的好辦法。