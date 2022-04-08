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民進黨屏東縣長初選 新潮流周春米勝出

台灣新聞組／台北8日電
民進黨屏東縣長初選三強激爭，立委周春米（前排左二）出線，她說，未來會盡最大努力去彌補初選的傷痕。（記者劉星君／攝影）
民進黨屏東縣長初選三強激爭，立委周春米（前排左二）出線，她說，未來會盡最大努力去彌補初選的傷痕。（記者劉星君／攝影）

民進黨屏東縣長初選昨公布民調由立委周春米勝出，民進黨中執會4月20日將公告提名。周春米昨已致電給對手鍾佳濱與莊瑞雄，三人強調會團結打拚；地方人士指出，英系莊瑞雄與其說是輸給新潮流系周春米，不如說是敗給屏東縣長潘孟安。潘孟安昨說，期待三人在初選後回到初衷，團結創造屏東勝利。

周春米與鍾佳濱及莊瑞雄三強競爭，初選打成「總統級」程度，被稱為史上最激烈的民進黨屏東縣長內戰，過程留下的芥蒂，恐難馬上放下。團結且火力極大化的英系，仍不敵分裂的新潮流，英系「強龍難壓地頭蛇」，5月黨職改選將再度交手。

同屬新系的副總統賴清德去年曾為鍾佳濱寫推薦信，形式上對鍾佳濱有所交代，但實質上是挺新系「南流」有共識的周春米，賴清德兩邊都不得罪，未來賴清德與潘孟安仍是結盟關係。

英系和正國會這次聯手挺莊瑞雄，可能牽動2024選情。

根據民進黨公布的民調，三人與國民黨對手蘇清泉對比，周春米對蘇清泉是58.98%對12.6598%；莊瑞雄對蘇清泉則是51.64%對15.90%；鍾佳濱對上蘇清泉則是44.87%對15.12%。

不過，退出民進黨的立委蘇震清曾揚言「縣長選舉不會缺席」，可能成為年底選戰變數。

表態參選屏東縣長的國民黨前立委蘇清泉指出，此次與民進黨對比民調差距大，僅拿下15%支持度，他與國民黨還有很大努力空間，也期盼藍營團結歸隊。國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝說，現在藍營也應盡速決定人選就戰鬥位置。

民進黨 國民黨 賴清德

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