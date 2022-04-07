綠「母雞帶小雞」卓榮泰、羅文嘉合體推薦新人選議員

卓榮泰(右)與羅文嘉(左)2020操盤總統及立委選舉後，卸下黨職且未擔任任何公職。(本報資料照片)

民進黨 議員初選白熱化，各派系積極出招。民進黨前黨主席卓榮泰與前秘書長羅文嘉組成「民主活水」連線，昨天公布影片推薦兩名年輕人參選；新潮流系也訂於今天舉行記者會推薦老幹新枝十多人，爭取初選出線。

民進黨派系最近多以「團進團出」亮相，英系、正國會及湧言會「母雞帶小雞」勤跑基層，如今新系、民主活水連線加入，競爭激烈可見一斑。

卓榮泰與羅文嘉2020操盤總統及立委選舉後，卸下黨職且未擔任任何公職，兩位純粹的「民間人士」這次撩下去，動向備受黨內猜測。

卓榮泰昨在臉書 公布和羅文嘉合體影片，推薦許菡芸、謝孟羽參加內湖南港、中正萬華區市議員初選。許菡芸2018年曾代表社民黨參加中正萬華區市議員選舉落敗，擔任無黨籍市議員邱威傑辦公室主任，去年宣布披民進黨戰袍轉戰內湖南港區；謝孟羽是位法扶律師，曾協助太魯閣族人打贏亞泥案。

羅文嘉說，在黨中央服務時拉了許多年輕人加入民進黨，包括現任副秘書長林飛帆、發言人謝佩芬、立委賴品妤、莊競程及曾參選立委的吳怡農、張銘祐、蔡沐霖和李問等人，當時他告訴自己要當一座橋，銜接不同世代、不同領域，讓台灣的世代串連起來。

新系昨也宣布由立委吳思瑤、劉世芳、沈發惠、林宜瑾、張廖萬堅、鄭運鵬及賴品妤帶頭，要在今天推薦十多位新系現任議員及新人。