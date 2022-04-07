陳水扁能發聲不能就審 國民黨問法部怎麼看

保外醫治七年多的前總統陳水扁 ，今天將舉行國際記者會企圖替更審中的國務機要費翻案，是否觸及紅線？法務部矯正署副署長許金標說，台中監獄 正與陳水扁溝通，希望了解保外醫治身分及注意事項，建議是否循別的方式表達訴求。

陳水扁因病獲准停審，外界質疑能舉行記者會卻無就審能力？高院 合議庭表示，有定期函詢高雄長庚醫院與法務部有關陳水扁健康狀況，法院相信醫師專業評斷；合議庭沒有陳水扁舉行國際記者會的訊息，未來會視情況處理是否重啟審理陳的部分。

陳水扁2015年1月獲准保外醫治迄今，出席感恩餐會、替兒子陳致中站台輔選、以臉書批判時政，都踩在「不得從事與治療顯然無關之活動」紅線，但迄未受罰。法界人士認為，陳水扁獲准保外醫治理由是「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」，為特許權一種，已受法外施恩卻從事許多遊走法官邊緣活動，徒讓執法人員為難。

國民黨表示，檢方認定陳水扁與吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧等人均涉貪，涉及六宗所謂秘密外交案中只有二宗為實案，其餘一宗為虛構，三宗則無涉秘密外交費用，吳淑珍更因偽造文書罪及貪汙等罪遭起訴，全案纏訟多年消耗社會與司法資源，陳水扁竟然還想舉行記者會「翻案」，視台灣司法與民主法治於無物，請問司法院、法務部態度為何？蔡英文總統更應該對此清楚表態，是否同意陳前總統所謂無罪、意圖翻案的說法？