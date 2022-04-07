翻案國務機要費 陳水扁開國際記者會

獲保外醫治的前總統陳水扁計畫舉行國際記者會，強調「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，對國務機要費翻案。(本報資料照片)

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁 今天舉行記者會表示，很多人都不知道國務機要費案真相，不要說媒體朋友，連很多黨內同志也不知道，對自己有意見的人更不知道，全案攤在楊光下的真相就是因公支出大於因公收入，所以沒有不法所得。

台灣高等法院本月一日進行更二審程序，除陳水扁停審、扁妻吳淑珍請假，扁子陳致中及媳婦黃睿靚等人出庭；吳淑珍辯護律師請求傳喚陳水扁作證，釐清國務機要費支出是否合理。

陳水扁今天表示，有些法官不願意調查，未審先判；有些法官非常感謝他們，願意調查，也只能夠門關起來，媒體也沒辦法來採訪。所以很多代號，因為事涉機密，也不清楚更沒辦法在社會大眾面前呈現加以說明。

陳水扁說，也因為這樣，事隔16年的國務機要費案，包括自己在內，很多人都忘掉了，「情非得已，請原諒我，必須要用這種方式，選擇在4月7日這一天，舉行國務機要費的國際記者會。讓阿扁有機會面對大家，攤在陽光底下的國務機要費案，就是這個樣子」。

陳水扁這些年多次透過公開活動及媒體強調自己無罪，上電視節目也稱國務機要費公款公用卻一度被判處無期徒刑，但前總統馬英九擔任台北市長時期，特別費公款私用卻無罪。今天他以保外醫治身分舉行記者會，再度挑戰法務部底線。

陳水扁兒子、高雄市議員陳致中說，近日忙著黨內初選，不會北上參加記者會，也不知道父將發表什麼勁爆內容。黨內人士指出，陳水扁此時出招，主要是為自己及家人辯護，舉行國際記者會是盼拿回「國務機要費案」話語權，也展現自己仍有影響力，引起當權者目光，「不可否認，陳水扁對特赦仍有期待」。

不具名的民進黨 立委說，在選舉前舉行這種記者會實在不好，自認無罪可到法庭上講，訴諸媒體、訴諸國際沒用；他認為，陳水扁希望總統特赦，才會在選舉期間舉行記者會，也會傷害民進黨。

民進黨立委林俊憲指出，國務機要費和首長特別費屬相同性質，要考量讓國務機要費除罪化。不過他認為，這案子已討論很久，在選舉期間提出會引發政治上較多關注，比較敏感。

已裁撤的最高檢察署特別偵查組偵辦陳水扁國務機要費等案，於2008年起訴陳水扁等人，部分案件已判決定讞，國務機要費與洗錢案仍在高院 更二審。陳水扁因病聲請停止審判，高院2016年4月裁定停審，其餘被告繼續審理。