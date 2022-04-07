桃園之亂 國民黨稱羅智強弱排除提名

國民黨秘書長黃健庭表示，羅智強在幾波民調中輸給立委魯明哲，也沒贏立委萬美玲。(記者林俊良／攝影)

國民黨 桃園之亂延燒，儘管黨主席朱立倫多次力阻，台北市議員羅智強昨天仍自行宣布參選桃園市長。國民黨秘書長黃健庭表示，羅在幾波民調 中輸給立委魯明哲，也沒贏立委萬美玲，地方議員一面倒認為羅很弱，選策會已排除羅智強的提名 ；桃園三位在地立委也口徑一致呼籲尊重在地聲音和團結。

面對在地的反彈、黨中央的回應，羅智強只在臉書寫下一個「難」字回應。羅智強表示，贏是唯一的選項，也是他參選桃園最重要的原因，他希望桃園市民贏、國民黨贏、北北桃贏，但「成功不必在我」，大家不要懷疑朱立倫和羅智強希望國民黨贏、桃園贏的決心，雖然過程中兩人對贏的路徑有不一樣看法，但他們仍會團結合作拚勝選。

黃健庭表示，這次縣市長提名就是找出最能勝選的人，沒有預設立場、個人考量。不管是勸退羅智強選台北還是桃園，都是基於保護，因為羅無法勝過競爭者；以好友的立場尊重羅的決定，但從黨秘書長、選策會召集人角度，他是有點遺憾，「羅智強沒有能夠為黨考慮到整體布局的決定」。

對於黨主席朱立倫致電勸退羅，傳出朱對羅說「再選下去就魚死網破」、「你民調再高也不會提名你」，黃健庭澄清，不正確也不是事實，只是引述資深媒體人黃暐瀚所言。

羅智強在政論節目「正常發揮」還原說法，自己是在電話中說名嘴黃暐瀚的文章內容中有提及「魚死網破」，但事實上，當天朱立倫並沒有提及黃暐瀚的姓名，而且的確有向他表明：「我不會提名你」。羅智強坦言，可能在溝通過程中，朱立倫覺得自己不給他面子，因此也把話說的比較重、情緒比較激動。

台北市議員徐巧芯指控朱立倫對羅智強說「魚死網破」，遭黃健庭否認。羅智強說，這已經影響到他的誠信問題，因此他不能再讓步，對於徐巧芯被質疑不是當事人，但黃健庭也不是當事人，「我只能說我跟主席的談話過程當中，沒有『黃暐瀚』三個字」。

羅智強表示，他已經明白告訴黨中央，選舉是他的自由，提不提名是黨的權利，從頭到尾他沒有非自己不可，只是想要試試看。但現在的關鍵就卡在，「好像我連宣布都不行」，這件事情到底出了什麼問題？他到現在也還不知道。