我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世富豪榜：馬斯克登榜首 鍾睒睒蟬聯中國首富

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

新聞評論／300億租金補助 遮不了居住正義大跳票

聯合報社論

行政院會上周通過「擴大租金補助方案」，每年用300億元(台幣，以下同)預算補助50萬戶租屋家庭，減輕其租金負擔。內政部日前宣稱，這項政策具有共享經濟果實、共創房客房東雙贏、協助弱勢申辦、五成家庭受惠、健全租屋市場等「五大畫時代意義」。內政部以為提高宣傳嗓門，就代表政府會做事；事實上，多數民眾都知道，之所以祭出租金補助這招，主要是蔡總統當年誇下海口的「居住正義」已經跳票，如今只好搬租金補助來杜悠悠眾口。

租金補助是政府原本就在做的事，現在只是擴大補助規模，內政部竟能洋洋灑灑地掰出「五層畫時代意義」，其大言不慚的程度，令人瞠目結舌。不知道，內政部覺得哪一點「畫」到了時代的要害？而且，分明是政府濫用資源、胡亂撒錢，這是慷人民之慨，內政部卻說成「共享經濟果實」，到底誰跟誰「共享」果實？

每年300億的補助並不是一筆小數目。政府不拿來建社宅，不拿來進行其他更務實、更長期的住宅改善計畫，卻輕易發一發補貼掉；其結果，將只是肥了房東。而且，因為有了政府補助，房東還能堂而皇之漲房租，甚至假造租屋契約騙取補助款。幾年後，買不起房子的人還是買不起，必須租屋的人則要用更高的代價去租。這種「畫時代政策」，只為蔡政府的諸多短線決策，再多畫一道傷痕罷了。

蔡英文已經許久不再提「居住正義」四字，因為她知道自己的政策跳票了，而且跳得很慘。其中，跳票缺口最大的，是她的八年建20萬戶社會住宅政策。根據內政部的統計，如今全台社會住宅的完工數僅1萬9000多戶，達成率連一成都不到；即使把「興建中」的2萬4000戶加進去，也才勉強達到兩成。蔡總統承諾八年建20萬戶社宅，如今執政已六年，卻僅完成兩成目標；這樣的實踐能力，政府真的有把「居住正義」放在心上嗎？

再進一步看，中央與地方對興建社宅應負的責任分攤。在蔡總統承諾的20萬戶中，中央應負責7萬6000戶，地方為12萬多戶。但目前已完成的1萬9000戶社宅中，僅新北的2907戶是中央做的，其餘的社宅皆為地方政府興建；其中，有9000多戶是北市府所建。可見，不僅蔡英文對自己的承諾不當一回事，整個中央政府從內政部到行政院也根本不把居住正義放在心上。

更諷刺的是，2018年8月政府為推動加速興建社宅，特別成立了「國家住宅及都更中心」。當時蔡總統親臨揭牌典禮，宣示居住正義不是口號，是「現在進行式」，是「我們的執政價值」。但三年過去，蔡政府拿不出任何可以示人的成績，只好用300億元的租金補助來遮醜；而不知反省的內政部，竟能自詡是「畫時代」創舉。

「居住正義」的失敗，除反映在社宅興建毫無進度，更嚴重的是這幾年房價的急速飆漲。近年的房價動輒數千萬，有些新屋每坪甚至破百萬，別說是年輕世代感到絕望，中壯世代也望屋興嘆。蔡政府近年極力招手台商返鄉投資，但過多閒置資金在房地產市場進出炒作，政府卻坐視不理。最近央行出手打房，但已嫌太遲，站上高峰的房價恐怕已跌不回去了。

如果不是選舉在即，政府其實並不太在乎「居住正義」跳票。畢竟，利用現成的烏克蘭戰火來販售「芒果乾」，是賺取年輕世代選票更簡便的方法，也更有效。然而，檢視蔡政府的社宅及房價政策，仍不能不讓人對其口號之空洞、言行之不一致感到心寒。

內政部 租金 房價

上一則

趕猴改裝空氣槍 「足穿入人體皮肉層」 前科男判1年4月

下一則

中正紀念堂轉型 常設展7日起將「功過並陳」

延伸閱讀

蔡政府施壓 鳳凰衛視台北站下月關台 員工全數資遣

蔡政府施壓 鳳凰衛視台北站下月關台 員工全數資遣
黑白集／蔡政府靠不斷發明新名詞抗疫？

黑白集／蔡政府靠不斷發明新名詞抗疫？
新聞評論／選舉考量？蔡政府怯調漲電價 奢談碳排放淨零

新聞評論／選舉考量？蔡政府怯調漲電價 奢談碳排放淨零

新聞評論／電力、防疫、修憲 蔡政府的愚人節3大笑話

新聞評論／電力、防疫、修憲 蔡政府的愚人節3大笑話

熱門新聞

今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)

台灣第一AV女優登BBC 吳夢夢：覺得錯卻無法克制

2022-04-01 02:23
圖為中華民國國旗。本報系資料照片。（記者黃義書／攝影）

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

2022-04-03 21:24
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍。圖／王柏峰主廚提供

史上第一次 台灣首奪「世界盃麵包大賽」團體冠軍

2022-03-29 11:03
新北消防局搜救過程。(圖:新北市消防局提供)

台和碩前副總裁獨自登山失聯4天 尋獲已無生命跡象

2022-03-30 05:05
杜汶澤希望台港兩地不要因為此事產生太大矛盾。圖／摘自臉書

王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

2022-04-04 11:48
台灣外交部。報系資料照片

前官員涉散布「俄國報復台灣」假訊息 台外交部報警偵辦

2022-03-30 11:04

超人氣

更多 >
莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市
維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶
過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節
南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊