新聞評論／300億租金補助 遮不了居住正義大跳票

行政院會上周通過「擴大租金 補助方案」，每年用300億元(台幣，以下同)預算補助50萬戶租屋家庭，減輕其租金負擔。內政部 日前宣稱，這項政策具有共享經濟果實、共創房客房東雙贏、協助弱勢申辦、五成家庭受惠、健全租屋市場等「五大畫時代意義」。內政部以為提高宣傳嗓門，就代表政府會做事；事實上，多數民眾都知道，之所以祭出租金補助這招，主要是蔡總統當年誇下海口的「居住正義」已經跳票，如今只好搬租金補助來杜悠悠眾口。

租金補助是政府原本就在做的事，現在只是擴大補助規模，內政部竟能洋洋灑灑地掰出「五層畫時代意義」，其大言不慚的程度，令人瞠目結舌。不知道，內政部覺得哪一點「畫」到了時代的要害？而且，分明是政府濫用資源、胡亂撒錢，這是慷人民之慨，內政部卻說成「共享經濟果實」，到底誰跟誰「共享」果實？

每年300億的補助並不是一筆小數目。政府不拿來建社宅，不拿來進行其他更務實、更長期的住宅改善計畫，卻輕易發一發補貼掉；其結果，將只是肥了房東。而且，因為有了政府補助，房東還能堂而皇之漲房租，甚至假造租屋契約騙取補助款。幾年後，買不起房子的人還是買不起，必須租屋的人則要用更高的代價去租。這種「畫時代政策」，只為蔡政府的諸多短線決策，再多畫一道傷痕罷了。

蔡英文已經許久不再提「居住正義」四字，因為她知道自己的政策跳票了，而且跳得很慘。其中，跳票缺口最大的，是她的八年建20萬戶社會住宅政策。根據內政部的統計，如今全台社會住宅的完工數僅1萬9000多戶，達成率連一成都不到；即使把「興建中」的2萬4000戶加進去，也才勉強達到兩成。蔡總統承諾八年建20萬戶社宅，如今執政已六年，卻僅完成兩成目標；這樣的實踐能力，政府真的有把「居住正義」放在心上嗎？

再進一步看，中央與地方對興建社宅應負的責任分攤。在蔡總統承諾的20萬戶中，中央應負責7萬6000戶，地方為12萬多戶。但目前已完成的1萬9000戶社宅中，僅新北的2907戶是中央做的，其餘的社宅皆為地方政府興建；其中，有9000多戶是北市府所建。可見，不僅蔡英文對自己的承諾不當一回事，整個中央政府從內政部到行政院也根本不把居住正義放在心上。

更諷刺的是，2018年8月政府為推動加速興建社宅，特別成立了「國家住宅及都更中心」。當時蔡總統親臨揭牌典禮，宣示居住正義不是口號，是「現在進行式」，是「我們的執政價值」。但三年過去，蔡政府拿不出任何可以示人的成績，只好用300億元的租金補助來遮醜；而不知反省的內政部，竟能自詡是「畫時代」創舉。

「居住正義」的失敗，除反映在社宅興建毫無進度，更嚴重的是這幾年房價 的急速飆漲。近年的房價動輒數千萬，有些新屋每坪甚至破百萬，別說是年輕世代感到絕望，中壯世代也望屋興嘆。蔡政府近年極力招手台商返鄉投資，但過多閒置資金在房地產市場進出炒作，政府卻坐視不理。最近央行出手打房，但已嫌太遲，站上高峰的房價恐怕已跌不回去了。

如果不是選舉在即，政府其實並不太在乎「居住正義」跳票。畢竟，利用現成的烏克蘭戰火來販售「芒果乾」，是賺取年輕世代選票更簡便的方法，也更有效。然而，檢視蔡政府的社宅及房價政策，仍不能不讓人對其口號之空洞、言行之不一致感到心寒。