蘇嘉全出手協調 英系、正國會重啟合作

地方大選逼近，民進黨 內派系競合關係加劇，先前因新北第九選區提名 ，正國會、英系被外界解讀「撕破臉」，打壞「非新系聯盟」合作關係。不過，英系立委與立法院前院長蘇嘉全日前向正國會議員擬參選人提出，以黨部主委交換其退出初選，再度開啟合作談話。

民進黨新北第九選區議員初選因婦女保障爭議，引發正國會、英系「黨內互打」，雖正國會擬參選人張銘祐宣布退出初選，但前主播陳乃瑜又宣布參戰，被解讀是要讓英系擬參選人黃琳無法保送過關。

另在新北第五選區，曾任蘇嘉全辦公室主任的張嘉玲投入初選，被視為劍指曾任蔡英文 新聞秘書、已屬湧言會的議員張志豪而來；而隨著正國會前議員林秀惠也宣布投入該區初選，衝擊張嘉玲空間，英系、正國會角力也持續延燒。

據掌握，有英系立委及親英系的商界人士，日前奉蘇嘉全之命跟林秀惠洽談，希望林可以退出初選，並會幫她「安排政治舞台」，共推參選新北黨部主委一職；此事也驚動正國會掌門人、交通部前部長林佳龍，向林秀惠詢問意願。

對於蘇嘉全出手一事，英系人士受訪時未承認也未否認，僅說「都已經過去了，就不用再談」。該英系人士也說，派系間結盟不是為了對抗誰，而是在黨內有重要影響力。但他也提到，「若要合作，也要感受到對方善意」；對於張銘祐不選，正國會又派出陳乃瑜，仍頗有微詞。