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高雄藍議員組團 勸進李四川當母雞選市長

記者徐白櫻、王慧瑛／高雄6日電
李四川前年離開高雄市政府後回新北市，加入宏國關係企業，協助工程部門等事務。(本報資料照片)
李四川前年離開高雄市政府後回新北市，加入宏國關係企業，協助工程部門等事務。(本報資料照片)

2022高雄市長一役，國民黨派誰出戰遲遲沒定案，基層、市議員參選人心情焦慮，高雄市議會黨團總召童燕珍、市議員陳美雅、陳麗珍、黃紹庭等人，6日中午會到新北市板橋與高雄市前市長李四川碰面，拜託他出馬當高雄藍營母雞，一行人下午也會到中央黨部與黨主席朱立倫碰面，盼朱一起說服李四川出馬，對戰尋求連任的現任高雄市長陳其邁。

「要讓李四川感受到高雄地方的誠意，求也要求來。」童燕珍說，國民黨高雄31位議員都期盼李四川來當超強母雞，李四川曾在高雄市政府服務，對市政嫻熟是即戰力，李四川形象、人和、戰鬥力出色，即使高雄市長這一局是苦戰，但至少能催出藍營基本盤，守住市議員席次及底氣。

童燕珍說，在這趟北上找李四川之前，她近期至少和李四川通過三、四通電話，積極說服，這次決定採取議員組團出動，希望能對李動之以情，也傳達高雄人對他的支持，若李四川願意披戰袍出征，對高雄藍營士氣、選情會是一劑強心針。

李四川呼聲高，藍營高雄市議員頻頻勸進，李四川強調，他無意參選，黨主席朱立倫知道他的想法，今年農曆年前碰面時曾告訴他「我不會勉強你」。李明確表示，黨中央沒有勸進，也從來沒有黨中央人士來找他談選舉的事。

對於李四川說法及意願，童燕珍說，他們沒有放棄，會努力到最後一刻，也會找李四川目前服務的民間企業老闆，希望他暫時「放人」，也會和黨主席朱立倫碰面，希望主席能聽見地方聲音，一起促成李四川到高雄當2022藍營母雞。

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