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辭黨副秘書長 羅智強：選桃園市長不變 沒提名就輔選

台灣新聞組╱台北6日電
國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長。(本報資料照片)
國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長。(本報資料照片)

國民黨主席朱立倫致電勸退羅智強參選桃園市長，羅智強經過數天省思，在6日凌晨0時01分發布「參選桃園市長的四點聲明」，強調參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒有改變，但會尊重黨中央最後的提名結果，並即起辭去國民黨副秘書長一職 ，黨無須再幫他找戰場，他會扮演配角全力輔選。

羅智強在臉書表示，之前配合黨的指示二度延後宣布，外界因此有很多揣測跟想法，也讓所有支持者和好朋友擔心，他先說聲抱歉。他強調，不管黨中央用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重，「對我來說，贏回桃園、打好2022年的地方選舉，才是最重要的」。

羅也澄清，外界謠傳他會脫黨參選，是傷害黨團結、別有居心的放話，希望適可而止。他也跟朱立倫報告過，若國民黨提名他選桃園，他會全力爭取勝選；但若最後在初選機制下提名的人不是他，他也會支持被提名的人，「黨中央無需考慮我的戰場和去處，我會扮演好全力輔選的配角角色」 。

最後，他也決定即日起辭去國民黨副秘書長一職 。羅智強表示，之前就曾經多次和秘書長及主席報告過，為了黨務中立所以希望辭去副秘書長一職，再次謝謝他們的厚愛與及慰留。

前總統馬英九昨與朱立倫分別前往桃園大溪慈湖謁陵祭祀，對於桃園市長國民黨提民人選陷入僵局，朱立倫是否有施壓羅智強，馬英九簡單回應，「我相信朱主席應該有智慧和魄力，依據本黨現行制度，找出一個讓有意參選的人都能夠接受的解決辦法。」

朱立倫則表示，身為黨主席，一定負起責任，說該說的話，做該做的事情，一切與黨的團結勝選及大局為重，也會信守承諾，不放話不回應，共同團結國民黨以年底勝選為目標。

陪同朱立倫前往謁陵祭祀的立委萬美玲受訪也表示，黨的初選機制沒有被破壞，黨中央會做考量，但也須聽地方意見領袖聲音，不管在地或空降都不是問題，需找出最強人選；立委呂玉玲也說，黨內優秀人才眾多，才須審慎思考，找出能夠勝選的人，一切等候黨中央通知，願意接受挑戰。

國民黨 提名 馬英九

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