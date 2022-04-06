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中正紀念堂轉型 常設展7日起將「功過並陳」

記者蔡晉宇／台北6日電
中正紀念堂轉型，常設展7日起將「功過並陳」。（本報系資料照）
中正紀念堂轉型，常設展7日起將「功過並陳」。（本報系資料照）

民進黨政府執政後力推促進轉型正義，其中又以中正紀念堂為指標案件。在移除中正紀念堂威權象徵的爭議仍大情況下，7日起，文化部將在以介紹前總統蔣中正生平為主軸的常設展中，加入轉型正義與人權觀點的多元導覽，包括美麗島雜誌、過去威權時期政治批示檔案等史料也將展出，盼以「功過並陳」方式呈現多元史觀。

熟悉促轉議題的綠營人士指出，中正紀念堂促轉工程牽涉層面廣，並非促轉會、甚至行政院長就能決定，一定得蔡英文總統親自拍板才推得動，但將付出龐大社會成本是擺在眼前的事實，因此蔡英文遲遲沒有魄力解決；這也是促轉會都將解編了，中正紀念堂轉型仍鐵板一塊的主因之一。

綠營人士表示，文化部自2020年起，已在中正紀念堂展開第一階段轉型工作，如辦理人權主題常設展「覺醒浪潮─迢迢民主路上的自由呼聲」，以及和國家人權博物館二二八事件紀念基金會合作策辦政治受難者藝術創作展等，概念皆與7日將重新開幕的常設展調整相同，期盼以客觀、多元的角度，呈現歷史真相。

展望中正紀念堂的促轉未來，該人士指出，蔡英文曾多次說過，「去蔣化不是總統說了算，也不是促轉會說了算，社會期待促轉會能搭建平台，讓有不同看法的人可以在一個平台上交換意見」，凸顯出的是在社會爭議仍大的時候，並不主張採取過激的手段處理，也因此調整常設展雖看似有進展，但根本的中正紀念堂結構、銅像格局等，短時間內恐難有實質改變。

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