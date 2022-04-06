中正紀念堂轉型，常設展7日起將「功過並陳」。（本報系資料照）

民進黨政府執政後力推促進轉型正義，其中又以中正紀念堂為指標案件。在移除中正紀念堂威權象徵的爭議仍大情況下，7日起，文化部將在以介紹前總統蔣中正生平為主軸的常設展中，加入轉型正義與人權觀點的多元導覽，包括美麗島雜誌、過去威權時期政治批示檔案等史料也將展出，盼以「功過並陳」方式呈現多元史觀。

熟悉促轉議題的綠營人士指出，中正紀念堂促轉工程牽涉層面廣，並非促轉會、甚至行政院長就能決定，一定得蔡英文 總統親自拍板才推得動，但將付出龐大社會成本是擺在眼前的事實，因此蔡英文遲遲沒有魄力解決；這也是促轉會都將解編了，中正紀念堂轉型仍鐵板一塊的主因之一。

綠營人士表示，文化部自2020年起，已在中正紀念堂展開第一階段轉型工作，如辦理人權主題常設展「覺醒浪潮─迢迢民主路上的自由呼聲」，以及和國家人權博物館 及二二八事件 紀念基金會合作策辦政治受難者藝術創作展等，概念皆與7日將重新開幕的常設展調整相同，期盼以客觀、多元的角度，呈現歷史真相。

展望中正紀念堂的促轉未來，該人士指出，蔡英文曾多次說過，「去蔣化不是總統說了算，也不是促轉會說了算，社會期待促轉會能搭建平台，讓有不同看法的人可以在一個平台上交換意見」，凸顯出的是在社會爭議仍大的時候，並不主張採取過激的手段處理，也因此調整常設展雖看似有進展，但根本的中正紀念堂結構、銅像格局等，短時間內恐難有實質改變。