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朱立倫嗆「我就是不要你」? 游淑慧：羅智強要我不要對外講

記者林麗玉／台北5日電
國民黨台北市議員羅智強原本2日要宣布參選桃市長，卻因前一晚與黨主席朱立倫三小時通話喊卡。(本報資料照片)
國民黨台北市議員羅智強原本2日要宣布參選桃市長，卻因前一晚與黨主席朱立倫三小時通話喊卡。(本報資料照片)

國民黨台北市議員羅智強原本2日要宣布參選桃市長，卻因前一晚與黨主席朱立倫三小時通話喊卡，台北市議員徐巧芯日前爆料，那通電話朱幾乎帶情緒、怒罵、威逼，甚至說「我就是不要你」。游淑慧今天也透露，羅智強與朱主席通話後，有打給她，當時羅智強回她「我也很佩服自己，能心境很平靜地聽了三個小時....」，還要游淑慧不要對外講，接下來兩人就在討論，怎麼樣取消當天的直播。

游淑慧說，羅智強當天打給她，僅簡短講幾句與朱主席的談話內容，游說，聽到內容「我也瞠目結舌.....，很難想像.....」，還問羅智強「真的嗎？」

游淑慧今天接受媒體人邱明玉專訪，還原羅智強與朱立倫的三小時通話過程，游說，羅智強要宣布參選前一天晚9點多到12點，朱打電話給羅，她則在通話後，半夜十二點半接到羅電話，當下羅感覺累、聲音低沈，第一句話就說，「妳不要罵我....」，游愣兩秒，此時羅妻也在旁邊，游說，「你又被凹了？為什麼被凹？」但當下羅智強回話很短，只有簡單幾句朋友間的訴苦，就討論接下來怎麼取消直播。

游淑慧說，三小時的通話內容，羅智強三十秒的抱怨都沒有，對於黨內有人不斷質疑她們放話，游批評，這幾天有很多地方人士、黨務人事、黨務高層等在媒體放話發言，有本事就出來具名說，不要用不具名方式，傷害我們與黨的信任與感情，真的很挫折。游說，「誰在放話？我都有看過一些截圖，不要因為一句不要傷害黨，大家就要隱忍？」

游也提到，甚至可以私下當面聊清楚，大家開一個會也沒有這麼難，黨中央在八德路二段，我們到哪裡只要15分鐘，對於整件事被外界認為演成八點檔，「我也不解，我看國民黨這麼多次提名辦法，制度真的很重要，沒有制度，就換一個人就換制度，大家根本沒有信任感。

游淑慧也幫羅智強抱不平，羅只有做一件事，就是表態要投入國民黨內初選，也沒有說要選到底，為何黨內連一個宣布，都不讓人宣布？為什麼講都不讓人家講？這真的有點莫名其妙。

游淑慧說，羅智強當天打給她，僅簡短講幾句與朱主席的談話內容，游說，聽到內容「我也...
游淑慧說，羅智強當天打給她，僅簡短講幾句與朱主席的談話內容，游說，聽到內容「我也瞠目結舌….，很難想像.....」，還問羅智強「真的嗎？」(引用自直播)

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