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羅智強想選桃園被勸退 近朱人士點名2藍委「掀牌」

記者林麗玉、周志豪／台北5日電
傳出黨主席朱立倫（右）也屬意呂玉玲（左）出征。近朱人士表示，相關傳言是地方人士硬扣在朱立倫身上，都不是事實。（本報資料照片）
傳出黨主席朱立倫（右）也屬意呂玉玲（左）出征。近朱人士表示，相關傳言是地方人士硬扣在朱立倫身上，都不是事實。（本報資料照片）

國民黨台北市議員羅智強原訂本月2日宣布參選桃市長，卻因黨主席朱立倫來電喊卡，北市議員徐巧芯日前在網路節目「董事長開講」爆料，那通電話朱主席充滿情緒、脅迫，要羅不要選桃園。國民黨議員有感而發說，「壓頭不是摸頭」、「以後誰敢接電話」、「疲勞轟炸接著冷箭不斷」。

游淑慧表示，她只想說，大家的忍耐，不是因為害怕誰，而是因為要保護國民黨。看到羅智強的遭遇，感到一陣冷，只想到「物傷其類，人何以堪」這八個字……，下一個會不會是我呢？誰知道。游淑慧提到，黨的負評越高，2022年的選戰越難打，製造負評的人和作為，都要適可而止。

國民黨桃園市長選戰布局渾沌，市議會議長邱奕勝與黨內要角金主力推黨籍立委呂玉玲不遺餘力，近日更傳出就連朱立倫都屬意呂玉玲出征。

近朱人士澄清，黨內當然清楚地方有些人推呂玉玲推得很積極，但國民黨桃園市長提名到目前為止仍在協調階段，外界傳言朱立倫已表態或私下挺呂玉玲，又或傳說提名上要刻意阻擋誰，這些都是不實流言。

近朱人士說，目前國民黨內被點名可能參選桃園市長人選中，各有不同的優勢或隱憂，但最後要提名的人選，個人參選條件應該是要「優勢大於隱憂」，立委魯明哲與萬美玲看起來比較符合這個條件。

至於最終可能產生人選方式，黨務人士分析，目前看來應會以不公開的民調協調、決定最後人選，目前黨內也已經有做一份參考民調作為初步溝通的科學根據；至於桃園市長提名期程，推估時間點應落在5月。

黨務人士強調，有意參選人要參與民調式協調，應該是「要表達意願在前、科學民調在後」；近朱人士也說，魯明哲與萬美玲現在也到了必須掀牌階段，應講清楚要或不要參選，才能讓這個民調有意義。

另有北部黨籍立委表示，目前邱奕勝力推人選顯然不是最強戰將，若朱立倫最後讓步，那也有議長強勢涉入或參選的新竹市長與苗栗縣長提名，恐將遭地方派系綁架，為勝負投下變數，桃園市長提名不能不慎重。

提名 國民黨 民調

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