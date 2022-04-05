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選舉年爆疫情 柯文哲:可容忍確診數恐是選戰小組來討論

記者張裕珍／新竹5日電
全台疫情多點延燒，台北市長柯文哲5日到新竹參訪時受訪談及防疫話題。（記者張裕珍／攝影）
全台疫情多點延燒，台北市長柯文哲5日到新竹參訪時受訪談及防疫話題。（記者張裕珍／攝影）

全台疫情多點延燒，台北市長柯文哲今天到新竹參訪時受訪說，「疫情一定會蔓延」，政府應說明如何維持低度感染，說清楚每天確診多少數字是可容忍的，且從南韓經驗來看，大選將讓疫情更難控制，最擔心今年是台灣地方選舉年，「政治干擾專業」，可容忍的確診數字「不是陳時中能說的算，恐怕是民進黨選戰小組來討論！」

由於柯文哲近日回到家鄉新竹陪同黨籍議員提名人跑行程搶曝光，被批評未在北市坐鎮，柯今天表示，相關疫情會議都有透過網路會議討論、下好結論，副市長黃珊珊坐鎮指揮、應付媒體都沒問題。

至於「新台灣模式」，雙北都喊聽不懂如何執行，中央流行疫情指揮中心回應可行文中央。柯文哲認為，指揮中心那一排的人，如張上淳、羅一鈞與王必勝等人都是一通電話去就可以知道，專業都沒問題，大家都是同一批老師出來的，但現在大家像是高來高去，不曉得要如何做到「正常生活、積極防疫」，政治方面大家都是心知肚明。

「疫情我看一定會蔓延！」柯文哲說，這道理很簡單，已經好幾周每天邊境移入個案破百例，台灣感染絕對少不掉，也就是說邊境要開放、病例會進來，「如何維持低度感染，大家就要講好」，中央要明講「多少確診案例可忍受」，也會有些死亡案例。

柯文哲說，只要中央說清楚，地方政府就會調整疫調的程度，他算過現在一個確診者平均要匡列40個居家隔離者，成本很高，若能維持低度感染，確診只要居隔四、五個，但現在「清零戰術」與「共存戰術」已經不是科學題目，而是是政治題目。

柯文哲也舉日本、南韓爆發疫情為例，特別強調南韓是非戰之罪，是因總統大學造勢活動爆發，最慘的是在野黨拿下大選，因為5月才上任，認為疫情不甘他的事，執政黨也因敗選而不積極應對，也因此南韓從3月迄今現在，疫情確診數字居高不下。

柯文哲說，自己最擔憂今年是台灣地方選舉年，科學再加一個選舉因素下去，大家「腦袋長不一樣」，大家都不敢講（數字）、陳時中也不敢講數字，「恐怕是民進黨選戰小組來討論」，從其他國家經驗來看台灣，最擔心政治干擾專業。

疫情 柯文哲 南韓

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